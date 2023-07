L'avvocato Vincenzo Greco nelle scorse ore a Radio Bianconera ha espresso la sua opinione riguardo a diverse questioni di attualità calcistica. In particolare si è soffermato sull'ufficialità dell'addio di Cristiano Giuntoli al Napoli e sul suo probabile arrivo alla Juventus, inoltre ha parlato anche del prolungamento di contratto di Adrien Rabiot coi bianconeri, ma anche della possibile rinuncia della Juventus alla partecipazione alla Conference League.

L'avvocato Greco sull'arrivo di Giuntoli

Secondo l'avvocato Vincenzo Greco, Cristiano Giuntoli anche senza rescissione contrattuale con il Napoli avrebbe lavorato lo stesso per la Juventus e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non avrebbe accettato di pagare il suo stipendio mentre lui stava lavorando sotto traccia per i bianconeri.

Guardando al recente passato Greco sostiene che Giuntoli abbia svolto il suo lavoro al meglio e, quindi, sia giusto che possa iniziare un nuovo progetto sportivo con un altra società.

Relativamente al recente rinnovo contrattuale di Adrien Rabiot invece l'avvocato ha detto: "Il rinnovo di un anno è strano, ma se si infortuna il calciatore rischia, ne va anche dei suoi interessi. Nel rinnovo le parti si sono incontrate, Rabiot non ha avuto tutte le offerte che si aspettava e la Juve ha fatto rimanere un giocatore che ha dimostrato valore. A mio parere un centrocampo non si può reggere su Rabiot come attore principale, per me rimane un comprimario. Milinkovic-Savic?

La pista si è raffreddata, io vorrei un regista"

Vincenzo Greco sulla possibile rinuncia alla Conference League da parte della Juve e sulle plusvalenze

Sulla possibile esclusione dalla Conference League da parte della UEFA Greco ha affermato: "La rinuncia? Non è il caso. Così dai un assist all'UEFA per fare anche altro. Se ci fosse stato un allenatore che puntava sul gioco, non avere un impegno infrasettimanale sarebbe stato utile.

Ma con uno come Allegri non è così, è uno che si annoia senza coppe. Non ha niente da insegnare, pare. Per me se partecipi, devi puntare a vincerla".

Infine sulla nuova regolamentazione della UEFA sulle plusvalenze, l'avvocato Greco ha detto: "La UEFA dice alle società di decidere se in uno scambio quella vale come permuta o plusvalenza. Quindi è esattamente quello che la Juve ha fatto e gli è stato contestato. Cambiano la legge ora che hanno colpito la Juventus".