La Juventus sta cercando nuovi rinforzi per la squadra, ma allo stesso tempo deve affrontare la questione degli esuberi nel proprio organico. In questa delicata fase di preparazione alla nuova stagione, il peso delle direttive di Massimiliano Allegri sull'intero meccanismo bianconero è enorme. L'allenatore toscano potrebbe non avere vita facile, e nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto, la Juventus avrebbe un'alternativa che non ha mai completamente abbandonato: Zinedine Zidane. Il nome dell'ex tecnico del Real Madrid piace a diverse società, fra queste anche alla Juventus.

Se dovesse venire esonerato Allegri possibile l'ingaggio di Zidane

Il tecnico Zidane è una figura di grande successo nel mondo del calcio, grazie alle sue gesta come giocatore e allenatore. Anche il Paris Saint-Germain ha seriamente considerato l'opzione di ingaggiarlo prima di affidare la panchina a Luis Enrique. Questo rifiuto da parte di Zidane rappresenta un indizio importante per i futuri programmi della Juventus. Il francese potrebbe portare un nuovo slancio alla squadra, rispondendo alle richieste dei tifosi di ritrovare i vecchi successi che hanno reso famosa la 'Vecchia Signora' in tutto il mondo.

I giornali sportivo non confermano un possibile esonero di Allegri

Difficile in questo momento un esonero di Massimiliano Allegri e non arrivano conferme dai giornali sportivi italiani.

Più probabile che una sostituzione del tecnico possa definirsi nella stagione 2024-2025. Molto dipenderà anche dai risultati che riuscirà a raccogliere la Juventus in questa stagione. Per quanto riguarda Zidane l'ufficialità dell'ingaggio di Carlo Ancelotti da part della nazionale brasiliana dall'estate 2024 potrebbe agevolare il ritorno di Zidane al Real Madrid.

La società bianconera in caso di sostituzione di Allegri potrebbe decidere nella stagione 2024 di affidarsi ad un tecnico giovane che possa iniziare un nuovo progetto sportivo formato dai giovani. A tal riguardo piace Igor Tudor, che dopo l'esperienza professionale all'Olympique Marsiglia è in attesa di una nuova esperienza professionale.

Il mercato della Juventus

Sarà importante rinforzare la rosa della Juventus per dare la possibilità a Massimiliano Allegri di lottare per vincere le competizioni in questa stagione. Per questo la società bianconera potrebbe decidere di rinforzare la difesa con un centrale e le fasce difensive con Fabiano Parisi per quella sinistra e con uno fra Nahuel Molina dell'Atletico Madrid e Emil Holm dello Spezia per la fascia destra. Per quanto riguarda il centrocampo la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.