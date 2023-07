La Juventus avrebbe individuato in Romelu Lukaku l’uomo giusto per guidare l’attacco bianconero. Ma per vedere Big Rom a Torino, Cristiano Giuntoli dovrebbe cedere Dusan Vlahovic. Al momento, per il serbo la Juventus non avrebbe ricevuto nessuna offerta. Ma i bianconeri, in attesa di capire se il mercato in uscita potrebbe sbloccarsi, avrebbero avuto altri colloqui con Romelu Lukaku.

Stando a quanto afferma Alfredo Pedullà avrebbero avuto dei contatti diretti. Il belga sembra intenzionato ad aspettare i bianconeri ancora per un po' di tempo. Dunque, la Juventus dovrà trovare una soluzione se vorrà arrivare davvero a Big Rom.

Allegri vorrebbe Lukaku

il più grande estimatore di Romelu Lukaku sarebbe Massimiliano Allegri. Per il tecnico livornese, il belga sarebbe l’uomo giusto da inserire nel suo 3-5-2 in caso di partenza di Dusan Vlahovic. Big Rom, nell’idea di Massimiliano Allegri, dovrebbe giocare al fianco di Federico Chiesa. La Juventus con l’inserimento di Lukaku avrebbe un uomo capace di far salire la squadra e di liberare la seconda punta. In passato il belga ha già dimostrato di trovarsi molti bene in un 3-5-2. Infatti, Lukaku era l’uomo chiave di Conte nell’Inter che qualche anno fa vinse lo scudetto. Allegri, probabilmente, vorrebbe utilizzare il belga nello stesso modo. Ma al momento, l’arrivo del belga per la Juventus sarebbe solo un’ipotesi.

La Juventus, prima di prendere Big Rom, dovrebbe fare spazio in attacco. Il principale candidato a lasciargli il posto sarebbe Dusan Vlahovic. Ma fin qui per lui sarebbero stati fatti solamente dei sondaggi. Per questo motivo, Lukaku sarebbe sempre in attesa e sembra intenzionato ad attendere ancora per un po’.

Il Chelsea vorrebbe fare cassa

La Juventus, nelle prossime settimane, capirà cosa succederà per il suo attacco. Infatti, la situazione in un senso o nell’altro dovrebbe sbloccarsi. I bianconeri potrebbero tenere Dusan Vlahovic oppure cederlo di fronte ad un’offerta irrinunciabile. Al momento, però, squadre come il Paris Saint Germain avrebbero fatto solo dei sondaggi.

I francesi sarebbero alle prese con il caso Mbappè e in caso di separazione tra le parti il PSG cercherebbe un nuovo attaccante. Ma Vlahovic sarebbe una delle tante opzioni del Paris Saint Germain ma non sarebbe il primo della lista. Dunque, la Juventus e Lukaku sarebbe in attesa di novità dal mercato. Anche se il Chelsea dalla cessione del belga vorrebbe fare cassa e presto potrebbe spingerlo ad accettare le offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Per questo motivo m Cristiano Giuntoli avrebbe un piano B che sarebbe Jonathan David.