La Juventus continua a lavorare in ottica Calciomercato ragionando sia sulle entrate che sulle uscite.

Secondo le ultime indiscrezioni, Romelu Lukaku avrebbe aperto all'approdo in bianconero anche se il club sarebbe in questo momento più concentrato sulla difesa dato che sarebbe stato fatto un tentativo per Carlos Augusto del Monza, con la società che potrebbe pensare di inserire nell'affare il cartellino di un giovane magari in prestito come Iling Junior. Il brasiliano dei brianzoli sarebbe da tempo nel mirino anche dei nerazzurri che potrebbero ingaggiarlo se dovesse partire Robin Gosens, conteso in Bundesliga da Wolfsburg e Union Berlino ma ancora a Milano data l'assenza di offerte concrete.

Per assicurarsene le prestazioni, la Juventus potrebbe offrire fino a 15 milioni di euro.

Vlahovic e Pogba per finanziare il mercato

Partendo dalle uscite, in casa bianconera continua a tenere banco il tema legato alla possibile cessione di qualcuno dei big della rosa, in primis Dusan Vlahovic che interesserebbe al Paris Saint Germain, e in secondo luogo Paul Pogba, che sarebbe finito nel mirino dell’Inter Miami e dell’Al-Hilal. Una sua cessione potrebbe essere presa in considerazione soprattutto perché le condizioni fisiche del francese continuano a non offrire le dovute garanzie.

Se dovesse invece essere ceduto l'ex Fiorentina, si potrebbe aprire ufficialmente la porta per Romelu Lukaku. Il belga è fuori dal progetto del Chelsea e sarebbe stato bocciato definitivamente dall'Inter.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, vorrebbe convincere i Blues ad accettare un prestito con diritto di riscatto con la valutazione dell'ex Manchester United che sarebbe di circa 40 milioni di euro.

Nuovo possibile portiere per Allegri

Delle variazioni potrebbero riguardare anche il portiere. Wojciech Szczęsny potrebbe infatti essere in uscita perché ha il contratto in scadenza nel 2024 e un ingaggio molto pesante da oltre 7 milioni l'anno, al suo posto potrebbe essere ingaggiato uno tra Marco Carnesecchi ed Emil Audero.

Il primo avrebbe una valutazione di circa 20 milioni con l’Atalanta che potrebbe cederlo soprattutto dietro inserimento di una contropartita tecnica. Il secondo, che piacerebbe molto anche all’Inter, avrebbe una stima del cartellino di circa 15 milioni di euro.

Il fatto che i nerazzurri stiano cercando di accelerare per arrivare a Sommer del Bayern Monaco potrebbe comunque spianare la strada alla società bianconera, che a quel punto potrebbe ricevere proprio dai bavaresi una proposta per Szczesny.