La Juventus è al lavoro per definire diverse cessioni considerando l'abbondanza della rosa bianconera. Soprattutto a centrocampo c'è l'esigenza di alleggerire il parco giocatori, con elementi quali Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie su cui il club non punta più.

Per lo svizzero si parla di un possibile trasferimento al West Ham, il brasiliano piacerebbe al Wolverhampton e all'Aston Villa mentre l'americano potrebbe approdare nel campionato tedesco, con il Borussia Dortmund che potrebbe fare un'offerta da circa 20 milioni di euro per il giocatore.

A questi potrebbero aggiungersi anche le partenze in prestito di Fabio Miretti, su cui si registra l'interesse di Salernitana e Genoa, e Filippo Ranocchia.

Qualora queste operazioni dovessero andare a buon fine la società potrebbe inserire un elemento di qualità in grado di dare maggiore imprevedibilità alla mediana con il nome di Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta, schizzato in cima alla lista dei desideri complice anche l'addio di Milinkovic-Savic al campionato italiano. L'olandese viene valutato dalla Dea circa 40 milioni di euro.

Koopmeiners potrebbe approdare alla Juventus

Il 25enne è in grado di garantire equilibrio, fisicità e qualità al centrocampo e piace soprattutto per i numeri offensivi esibiti nell'ultimo torneo, con 10 gol e 4 assist totalizzati in 33 presenze in Serie A.

Il mediano olandese offre garanzie tecniche dunque ma anche tattiche, sa giocare in mediana ma anche dietro la linea degli attaccanti e ha dimostrato grande continuità fisica in questi anni in Italia.

Koopmeiners è comunque solo uno dei nomi che piacerebbero alla società bianconera per rinforzare il centrocampo, sullo sfondo ci sono infatti sempre i profili di Frank Kessié del Barcellona e di Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid.

Sempre in bilico la posizione di Vlahovic

La Juventus è al lavoro per definire anche i rinforzi per il settore avanzato, soprattutto se dovessero arrivare offerte importanti per Dusan Vlahovic. La punta bianconera ha una valutazione di mercato di circa 85 milioni di euro e se dovesse arrivare l'offerta giusta il club potrebbe puntare su Jonathan David, protagonista di stagioni importanti nel calcio europeo prima con il Genk e poi con il Lille. Il nazionale del Canada vale circa 45 milioni di euro, l'alternativa (più o meno allo stesso prezzo) è Rasmus Højlund sempre di proprietà dell'Atalanta di Gasperini.