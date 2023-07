La Juventus è al lavoro per definire il mercato fra acquisti e cessioni. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà innanzitutto sfoltire la rosa. A tal proposito, si starebbe cercando di cedere alcuni centrocampisti, considerando l'abbondanza in questo settore dell'organico.

Si è parlato in queste settimane di un interesse del West Ham per Denis Zakaria e del Wolverhampton per Arthur Melo. Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, anche Weston McKennie sarebbe seguito da una società inglese. Sul centrocampista americano ci sarebbe l'Aston Villa.

La Juventus sarebbe disposta a lasciare partire McKennie se dovesse arrivare un'offerta pari ad almeno 30 milioni di euro.

McKennie piace all'Aston Villa: la sua valutazione sarebbe intorno ai 30 milioni

Weston McKennie potrebbe tornare nel campionato inglese dopo il prestito della scorsa stagione al Leeds che non l'ha riscattato. Infatti, l'acquisto a titolo definitivo era previsto in caso di permanenza del Leeds in Premier League, ma ciò non è accaduto perché la squadra britannica è retrocessa.

McKennie, quindi, è rientrato a Torino, con la Juventus che ora sarebbe alla ricerca di acquirenti. Sembra che sulle tracce del centrocampista statunitense ci sia l'Aston Villa che, dopo aver sistemato la difesa con Pau Torres, ora sarebbe alla ricerca di rinforzi per la mediana.

La Juventus vorrebbe incassare 30-33 milioni di euro da un'eventuale cessione di McKennie. Una cifra importante che poi potrebbe essere reinvestita sul mercato in entrata. A questi soldi potrebbero aggiungersi anche i circa 20 milioni di euro che i bianconeri vorrebbero ottenere da un eventuale trasferimento di Denis Zakaria al West Ham.

Inoltre, pare che i dirigenti della Vecchia Signora stiano pensando di vendere a titolo definitivo anche Filippo Ranocchia per una decina di milioni.

L'obiettivo della Juventus, in caso di uscite, sarebbe un nuovo centrocampista. A tal proposito, pare che di recente stiano prendendo quota i nomi di di Franck Kessié del Barcellona e di Rodrigo de Paul dell'Atletico Madrid.

Il mercato della Juventus: Vlahovic non è incedibile

Rimanendo in tema cessioni, la Juventus potrebbe prendere in considerazione eventuali offerte importanti per Dusan Vlahovic. Se dovesse arrivare una proposta vicina ai 100 milioni di euro la società bianconera potrebbe valutare la partenza dell'attaccante serbo.

Il probabile sostituto potrebbe essere Jonathan David, centravani del Lille e della nazionale del Canada che ha un valore di mercato che ruota intorno ai 45 milioni di euro.