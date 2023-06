E' arrivato la scorsa estate con un esborso da circa 50 milioni di euro e ha disputato una stagione importante mostrandosi molto abile anche in fase offensiva: lui è Gleison Bremer, che ha lasciato il Torino per approdare alla Juventus in cui ha composto per lunghissimi tratti dell'anno il terzetto difensivo tutto brasiliano con Danilo e Sandro.

Considerata la mancata qualificazione del club alla prossima Champions League, il club potrebbero però valutarne la cessione a fronte comunque solo di offerte economiche particolarmente significative.

Bremer è una certezza per la Juventus

In una stagione che si è rivelata estremamente difficile per la Juventus quella costituita da Gleison Bremer è stata davvero una piacevole sorpresa: 4 reti e un assist in 30 partite di Serie A e una lunga serie di salvataggi e importanti interventi difensivi ne hanno caratterizzato l'annata, ma oggi che la Juventus ha bisogno di cedere per fare cassa una sua partenza non sarebbe del tutto da escludere. A riportare l'indiscrezione circa un suo addio Calciomercato.com, che afferma che ad oggi non esisterebbero intoccabili in casa bianconera. Al momento non sono arrivate offerte importanti ma pare che la porta del club sia aperta in caso arrivino proposte da almeno 60 milioni di euro.

La stagione di Bremer

Dopo aver vinto il riconoscimento come miglior difensore del campionato nella scorsa stagione, l'ultima disputata col Torino, quest'anno Bremer è stato incluso nel Team of the Season della Serie A. Il riconoscimento è il risultato di un'ottima performance, con oltre il 75% dei contrasti vinti durante la stagione, oltre il 50% dei duelli sia aerei che a terra e un'accuratezza del 90% nei passaggi completati oltre a ben 5 gol segnati (4 in Serie A e uno in Coppa Italia).

Qualche piccolo errore c'è stato - si pensi ad esempio alla disastrosa trasferta di Napoli in campionato dove la Juventus ha perso 5-1 - oltre a qualche problema muscolare che a volte ne ha condizionato la disponibilità, nel complesso però alla prima stagione nel grande calcio Bremer si è dimostrato più che all'altezza.

Nel roster dei possibili partenti in casa bianconera, oltre a Bremer, ci sarebbero anche Federico Chiesa, che piacerebbe al Bayern Monaco, e Dusan Vlahovic, su cui ci sarebbe il forte interessamento di Chelsea e sempre Bayern Monaco. La società sta invece cercando di trattenere Adrien Rabiot a cui ha offerto un rinnovo annuale da 7.5 milioni l'anno.