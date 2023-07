La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato da portare avanti durante la sessione estiva.

Come dichiarato da Cristiano Giuntoli durante la presentazione da Football Director, al momento non son previsti nuovi acquisti fin quando la rosa non verrà alleggerita dei giocatori ritenuti non più funzionali al progetto bianconero.

Nel caso dovesse essere ceduto almeno uno tra Zakaria, Mckennie e Pellegrini ecco che potrebbero profilarsi chance di nuovi acquisti con il nome delle ultime ore ad essere quello di Jesper Lindstrom, centrocampista di nazionalità danese dell'Eintracht Francoforte.

Il rapporto professionale fra società tedesca e quella bianconera, consolidato dall'acquisto di Kostic da parte dei bianconeri la scorsa stagione e dal trasferimento in prestito di Luca Pellegrini, potrebbe agevolare l'arrivo del 23enne, che ha una valutazione di mercato di circa 35 milioni di euro.

Lindstrom sarebbe pronto ad accettare l'offerta della società bianconera

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Jesper Lindstrom sarebbe pronto ad accettare un approdo alla Juventus. Il suo nome sarebbe in pole soprattutto nel caso di un trasferimento di Paul Pogba, che avrebbe delle importanti offerte dall'Arabia Saudita: anche Federico Chiesa potrebbe lasciare Torino e liberare così uno slot utile per il danese, sempre a patto che arrivi un'offerta da almeno 60-70 milioni di euro che al momento non è però pervenuta dalle parti di Torino.

Rimane in bilico anche il profilo di Dusan Vlahovic attorno al quale si continuano ad addensare diverse nubi non tanto per il valore tecnico del centravanti serbo quanto per i problemi fisici che continuano ad interessarlo, ancora afflitto da problemi di pubalgia.

Il possibile sostituto in caso di cessione resterebbe sempre Romelu Lukaku che costa circa 40 milioni di euro.

Oltre a Weah la Juve vuole mettere un altro tassello a destra

La Juventus lavora anche per migliorare il settore difensivo. Una delle esigenze principali è l'acquisto di un terzino destro che possa fungere da alternativa a Timothy Weah, con il profilo di Nahuel Molina che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid a rimanere in pole.

A proposito sempre della società spagnola, la Juventus sarebbe interessata anche a Mario Hermoso, in scadenza di contratto a giugno 2024 con la società spagnola che potrebbe arrivare però solo nel caso in cui i bianconeri dovessero cedere altri profili nel ruolo.