La Juventus è partita per la tournée americana con numerosi giocatori, fra questi alcuni sono destinati a lasciare la società bianconera, altri rappresentano invece il presente e il futuro del club.

Fra questi spicca sicuramente Kenan Yildiz: ingaggiato dopo essere andato in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, il giocatore turco ha iniziato con la Primavera bianconera prima di essere inserito nella parte finale della scorsa stagione nella Juventus Next Gen.

Quest'estate è invece arrivata la promozione in prima squadra con la quale è partito per la Soccer Champions Tour: stando ai primi rumors pare che il classe 2005 stia facendo un'ottima impressione al tecnico Massimiliano Allegri che starebbe pensando di schierarlo mezzala in attesa che Paul Pogba si rimetta del tutto.

Kenan Yildiz al momento sta sostituendo Pogba nel ruolo di mezzala

Se Kenan Yildiz dimostrerà di avere le giuste qualità per ricoprire il ruolo non è detto che il suo profilo non venga integrato in pianta stabile in prima squadra, un percorso questo del quale si parlava da tempo date le grandi qualità del centrocampista turco, molto abile negli inserimenti e palla al piede grazie ad un elevato tasso tecnico.

Koni De Winter, rientrato in estate dopo l'esperienza positiva ad Empoli ed 'eletto' anche da Cristiano Giuntoli stesso come il primo sostituto in rosa di Leonardo Bonucci posto fuori rosa, Nonge Boende e di Dean Huijsen, tutti aggregati in USA, potrebbero andare incontro alla stessa sorte nonostante rimanga comunque in piedi la possibilità di andare a giocare altrove per poter crescere come esperienza e tasso tecnico.

Tiene sempre banco il caso Dusan Vlahovic

La Juventus potrebbe lasciar partire altri giovani giocatori durante il Calciomercato estivo come Fabio Miretti, oppure lasciare andare qualche big della rosa, ma solo a fronte di offerte irrinunciabili. Solo in questo caso infatti il club valuterebbe proposte per Dusan Vlahovic: la società lo valuta almeno 80 milioni di euro, ma le offerte latitano dati anche i problemi di pubalgia manifestati dal serbo in questo inizio di stagione come dichiarato dallo stesso Massimiliano Allegri.

Se dovesse partire potrebbe arrivare uno fra Jonathan David del Lille e Romelu Lukaku del Chelsea, due profili molto onerosi economicamente (costano attorno ai 40 milioni di euro) che andrebbero nel caso a comporre il trio di attaccanti centrali bianconeri insieme ad Arek Milik e Moise Kean.