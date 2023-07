La Juventus è al lavoro per definire le future scelte di mercato. Molto dipenderà dalle cessioni, alleggerire la rosa garantirebbe la possibilità di investire sui ruoli che hanno bisogno di rinforzi.

A tal riguardo fra i principali indiziati a lasciare Torino ci sarebbe Dusan Vlahovic, con la società bianconera che vorrebbe almeno 80 milioni di euro per il suo cartellino. Il sostituto potrebbe essere Lukaku, che sarebbe in attesa di una chiamata proprio dalla Juventus, motivo per il quale avrebbe finora rispedito al mittente le offerte provenienti dall'Arabia Saudita.

Lukaku starebbe aspettando la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Romelu Lukaku starebbe attendendo dunque una chiamata della Juventus. In questo momento si sta allenando a Londra ma ha già chiarito che non giocherà nel Chelsea il prossimo anno.

Il giocatore preferirebbe rimanere nel calcio europeo, anche per rimanere al centro dei riflettori e potersi giocare le proprie carte in vista dell'Europeo col Belgio, per questo non starebbe al momento considerato le offerte provenienti dall'Arabia Saudita.

Secondo le ultime notizie di mercato, Lukaku avrebbe addirittura già un'intesa contrattuale con la Juventus sulla base di 10 milioni di euro netti a stagione per quattro anni. Per quanto riguarda il prezzo del cartellino la società bianconera dovrebbe invece spendere circa 40 milioni di euro, il Chelsea sotto questa soglia non vuole scendere per cederlo a titolo definitivo e ha già fatto sapere che non considererà più proposte per un eventuale prestito.

Il mercato della Juventus, si lavora alla cessione degli esuberi

La Juventus lavora anche per migliorare il centrocampo, prima di eventuali ingressi però bisognerà sfoltire il reparto. I nomi identificati come esuberi sono sempre quelli di Zakaria (che piace al West Ham), Arthur Melo (molto vicino alla Fiorentina) e McKennie (l'americano è seguito soprattutto nel campionato tedesco) con Cristiano Giuntoli al lavoro per collocarli sul mercato.

Nel caso almeno una di queste cessioni andasse a buon fine, partirebbe poi l'assalto a Franck Kessié. Il giocatore del Barcellona è considerato una riserva e può partire in prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista potrebbe guadagnare circa 6,5 milioni di euro a stagione nella società bianconera anche se non è detto che si offra leggermente meno per contenere i costi.