La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti nel mese di agosto. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Torino in caso di offerta di un certo livello è Samuel Iling-Junior, che nonostante un certo apprezzamento da parte di Massimiliano Allegri e lo staff potrebbe dunque essere ceduto a patto però che arrivi una proposta da almeno 25 milioni di euro.

Lo stesso Alfredo Pedullà nelle scorse ore ha dichiarato come sarebbe arrivata un'offerta da 18 milioni di euro dal campionato inglese che non sarebbe però ritenuta sufficiente dai bianconeri.

Iling-Junior piace nel campionato inglese

'Facundo Gonzalez non sarà inserito in prima squadra ma andrà in prestito per giocare e trovare continuità. Per Iling Junior è arrivata una offerta di 18 milioni da un club di Premier League, ma per la Juve sono pochi'. Queste le dichiarazioni di Alfredo Pedullà in riferimento al probabile arrivo dell'uruguaiano del Valencia e alla possibile cessione dell'esterno inglese.

'De Winter piace in Premier e al Genoa: la Juve ha posto ai rossoblu la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il Genoa avrebbe accettato ma i bianconeri vorrebbero aspettare perché potrebbe materializzarsi un club inglese' ha proseguito Pedullà toccando altri temi legati al Calciomercato bianconero.

I calciatori nominati dal giornalista sportivo sarebbero tutti parte del nuovo progetto sportivo juventino ma a fronte dell'offerta giusta nessuno quest'anno è incedibile. Il club lavora anche alla cessione dei cosiddetti esuberi, con McKennie e Zakaria sempre sul mercato in attesa di destinazione.

Kessiè e Lukaku si allontanano da Torino

In entrata i nomi che continuano a circolare sono quelli di Franck Kessié e Romelu Lukaku che sembrano però più lontani dal vestire bianconero: il primo preferirebbe la Premier League, il secondo invece ha dichiarato come difficilmente si concretizzerà l'affare con la Juventus.

Per la fascia destra infine continuano a piacere Nahuel Molina, con l'argentino che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto, ed Emil Holm, in uscita dallo Spezia che per il terzino vuole almeno 10 milioni di euro.