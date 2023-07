Il Calciomercato della Juventus potrebbe entrare nel vivo, dopo l'acquisto di Weah e il riscatto di Milik, la società bianconera sarebbe interessata a Gianluca Scamacca del West Ham, che ha una valutazione intorno ai 25 milioni di euro. Prima di avviare questa operazione, i bianconeri dovrebbero effettuare alcune cessioni per poi concentrarsi sul mercato in entrata. Tra queste potrebbe rientrare anche quella di Dusan Vlahovic, con la permanenza del talento serbo che però non escluderebbe l'arrivo di un altro attaccante.

Scamacca potrebbe tornare in Serie A

Dopo la passata stagione al di sotto delle aspettative, conclusasi con appena 3 gol in 16 partite, ed una serie di infortuni che lo hanno condizionato, l'attaccante ex Sassuolo Gianluca Smacacca, sarebbe pronto a riapprodare in Italia dove avrebbe diverse ammiratrici che lo hanno conteso anche l'anno scorso prima del suo approdo in Premier League. Il giocatore avrebbe espresso la volontà di tornare, anche se la sua preferenza sarebbe la Roma, come ha detto nella recente intervista a La Gazzetta dello Sport, dove espone la sua ammirazione per il club giallorosso che lo ha visto crescere nelle giovanili, prima di cederlo a titolo definitivo.

Il classe '99 non sarebbe però l'unico nome nella lista bianconera, nelle ultime ore infatti sarebbe nuovamente accesa la pista che porta ad Okafor del Salisburgo che ha una valutazione minore, intorno ai 20 milioni di euro, su cui però si sarebbe mossa da tempo anche la Roma, che ha bisogno di un nome importante in attacco visto il lungo infortunio di Abraham.

Juventus, le cessioni per finanziare il calciomercato

In primo piano per la dirigenza bianconera sono le cessioni degli esuberi, tra cui rientra Denis Zakaria, richiesto in Inghilterra dopo la breve parentesi al Chelsea, sarebbe entrato nel mirino del West Ham che potrebbe richiederlo come contropartita nell'affare Scamacca.

Sempre in orbita inglese c'è il nome di Weston McKennie, retrocesso in seconda divisione con il Leeds, è adesso in cerca di una nuova sistemazione per la prossima stagione. Infine, un'altra pedina da spostare per arricchire le casse bianconere è Arthur Melo, che dopo il lungo stop per infortunio potrebbe approdare alla corte del Wolverhampton, che potrebbe fare un'offerta intorno ai 15 milioni di euro per il brasiliano.

Vlahovic, il serbo non sarebbe più incedibile

Dall'essere il punto fermo della squadra a possibile partente il passo è breve per Dusan Vlahovic, che non sarebbe più molto convinto di rimanere in bianconero anche per il prossimo campionato, vista la mancata qualificazione in Champions e una stagione altalenante che si è conclusa per lui con 10 gol e due assist in campionato.

Il rapporto con Max Allegri potrebbe essere la chiave per la sua cessione in questa finestra di mercato, che vedrebbe il Psg pronto a presentare un'ingente offerta per accaparrarsi le prestazioni dell'attaccante. La Juventus ha fissato il prezzo del suo cartellino per una cifra intorno ai 75 milioni di euro, difficilmente raggiungibile anche dal club parigino che però attende lo svolgersi della vicenda Mbappè prima di preparare offerte ufficiali. Nel frattempo, il giocatore ha ritrovato i suoi compagni alla Continassa per la ripresa degli allenamenti, e attende per capire se il suo futuro continuerà ad essere a tinte bianconere.