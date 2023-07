La Juventus pare aver messo nel mirino Romelu Lukaku, che avrebbe peraltro dato la sua priorità ai bianconeri, rompendo di fatto i rapporti con l’Inter.

La Juve per arrivare a "Big Rom" dovrebbe però cedere Dusan Vlahovic, ma al momento non sarebbe arrivata nessuna offerta irrinunciabile per il serbo e quindi il club torinese starebbe cercando di trovare una soluzione alternativa. Non sarebbe da escludere che Cristiano Giuntoli possa provare a cedere uno fra Arkadius Milik e Moise Kean. Il polacco è stato appena riscatto dalla Juventus, ma di fronte a una buona offerta non sarebbe incedibile.

Juve, si punta a fare un mercato sostenibile

La Juventus, in questa sessione di mercato, dovrà stare molto attenta ai conti e la priorità di Cristiano Giuntoli sarebbero prima le cessioni e poi eventualmente le entrate. A centrocampo piacerebbe Franck Kessie, ma senza la partenza di Denis Zakaria difficilmente potrà arrivare un nuovo innesto in mediana.

Lo stesso discorso vale per l’attacco: prima bisogna vendere e poi si potrà comprare. Per questo motivo, la Juventus avrebbe messo in standby Romelu Lukaku. I bianconeri avrebbero già un accordo con Big Rom per un contratto triennale e sarebbero disposti ad offrire 40 milioni al Chelsea.

Intanto su Lukaku ci sarebbe anche l’interesse di vari club dell’Arabia Saudita che sarebbero pronti a offrire 50 milioni ai blues e 60 al giocatore.

Ma almeno per il momento il belga vorrebbe rimanere in Europa e quindi starebbe aspettando la decisione della Juventus. Anche se il mercato dei bianconeri deve seguire la linea guida della sostenibilità e, quindi, finché non si muoverà qualcosa in uscita non arriverà nessuno.

Intanto la Juventus lavora in America

Nel frattempo la Juventus si allena negli Stati Uniti.

I bianconeri sono a San Francisco e a breve si sposteranno a Los Angeles. Dopo che è saltata la prima amichevole contro il Barcellona, adesso la squadra pensa alla prossima sfida contro il Milan del 28 luglio.

Al seguito della Juventus c’è anche Cristiano Giuntoli che segue il mercato dagli States. Mentre Giovanni Manna è al lavoro dall’Italia e aggiorna il suo ds.

Qualora arrivasse qualche cessione, Giuntoli potrebbe provare a chiudere o per Kessie o per Lukaku.

In attesa di novità dal mercato Giuntoli e la squadra hanno lasciato San Francisco per spostarsi a Los Angeles, dove ci sarà la sfida contro il Milan. Al termine della partita con i rossoneri, il tour della Juventus si sposterà ad Orlando per la tappa finale: il 3 agosto è prevista l'amichevole contro il Real Madrid, dopo quella gara i bianconeri rientreranno a Torino.