La Juventus è attesa da settimane impegnative fra cessioni e acquisti. Sarà importante alleggerire il bilancio societario cercando di monetizzare dalle partenze, anche perché servono acquisti in gran parte dei ruoli. A tal riguardo si lavora alle fasce difensive e dopo l'arrivo di Weah potrebbe arrivare un altro rinforzo per la fascia destra. Fra i nomi graditi dalla società bianconera c'è sicuramente quello di Nahuel Molina, trasferitosi nel Calciomercato estivo del 2022 all'Atletico Madrid e diventato un riferimento della squadra di Simeone. Il nazionale argentino è stato il più impiegato con 43 match disputati e 4 gol e altrettanti assist forniti ai suoi compagni.

L'Atletico Madrid avrebbe l'esigenza di vendere e di conseguenza con un'offerta da circa 20 milioni di euro più bonus il giocatore potrebbe lasciare la società spagnola.

Il giocatore Molina potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per la fascia destra Nahuel Molina, già vicino alla società bianconera lo scorso calciomercato estivo. Alla fine, però, il nazionale argentino ha accettato l'offerta dell'Atletico Madrid, diventando un riferimento della squadra spagnola. Molina piace perché può giocare terzino destro in una difesa a quattro e centrocampista di fascia destra in un 3-5-2. La su valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, con l'Atletico Madrid che vorrebbe inserire anche dei bonus.

Non è l'unico giocatore seguito dalla Juventus per la fascia destra. Piace molto anche Emil Holm, nazionale della Svezia e attualmente giocatore dello Spezia retrocesso in Serie B. La sua valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro e sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse dell'Inter. Si lavora anche sulla fascia sinistra, dove uno dei nomi che piace alla Juventus è quello di Fabiano Parisi, che ha un prezzo di circa 15 milioni di euro.

La società bianconera potrebbe offrire delle contropartite tecniche per attutire l'investimento per il suo cartellino. I nomi che potrebbero interessare dalla società toscana sono quelli di Filippo Ranocchia, Fabio Miretti e Matias Soulé, il primo potrebbe lasciare Torino con una cessione definitiva, gli altri due in prestito.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche a rinforzi per il centrocampo e per il settore avanzato. Con le possibili cessioni di Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie, la società bianconera potrebbe acquistare Sergej Milinkovic-Savic. Per quanto riguarda il settore avanzato, se dovesse partire Dusan Vlahovic potrebbe arrivare uno fra Rasmus Hojlund dell'Atalanta e Jonathan David del Lille, valutati circa 45 milioni di euro dalle rispettive società.