Secondo alcune indiscrezioni di mercato qualora la Juventus dovesse decidere di cedere Dusan Vlahovic, come sostituto potrebbe valutare anche il nome di Randal Kolo Muani, il nazionale francese è reduce da una stagione importante con l'Eintracht Francoforte e dal secondo posto al mondiale con la nazionale transalpina.

La società tedesca valuta il suo cartellino 80 milioni di euro, ma sul francese ci sarebbero anche il Manchester United, il Paris Saint Germain e il Tottenham.

Kolo Muani piacerebbe alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato fra i giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare il settore avanzato ci sarebbe anche Kolo Muani.

Il nazionale francese è reduce da una stagione importante con l'Eintracht Francoforte, con 32 match disputati in campionato con 15 gol e 14 assist forniti ai suoi compagni. Arrivato a parametro dopo essere andato in scadenza di contratto con il Nantes nello scorso Calciomercato estivo, è diventato uno dei migliori giocatori del campionato tedesco a tal punto che la sua valutazione di mercato è diventata di circa 80 milioni di euro. Il commissario tecnico della nazionale francese Didier Deschamps lo ha convocato anche per il mondiale in Qatar, in cui la Francia che è stata sconfitta in finale contro l'Argentina.

Pare comunque difficile però che la Juventus possa acquistarlo, anche se dovesse cedere Dusan Vlahovic a circa 80 milioni di euro.

Pare più probabile che in tal caso arrivi Romelu Lukaku, valutato 40 milioni di euro dal Chelsea, o eventualmente Jonathan David, punta del Lille e della nazionale del Canada.

Il punto sul resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per migliorare il centrocampo. Se si dovessero definire le cessioni di Denis Zakaria (valutato circa 20 milioni di euro) e di Fabio Miretti (in prestito) la Juve potrebbe rinforzare il reparto con Franck Kessié.

Il giocatore del Barcellona è considerato una riserva nella squadra spagnola e starebbe valutando una nuova esperienza professionale. Si parla di un prestito con diritto di riscatto a favore della società bianconera.

La Juve lavora anche sulla difesa, considerando che Mattia De Sciglio non rientrerà prima della fine del 2023 ed inizio 2024.

Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ci sarebbe Nahuel Molina, nazionale argentino dell'Atletico Madrid che è valutato circa 20 milioni di euro. Anche in questo caso la società bianconera valuterebbe un investimento in prestito con diritto di riscatto per il cartellino del giocatore.