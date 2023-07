Il Paris Saint-Germain si trova in una situazione difficile riguardo a Kylian Mbappé, poiché il giocatore ha rifiutato di rinnovare il contratto e ha un accordo già in vista con il Real Madrid per la prossima stagione. Il club non vuole cedere al ricatto del calciatore e rischiare di perderlo a parametro zero, quindi sta prendendo in considerazione diverse opzioni, tra cui un possibile prestito per un anno prima della scadenza del contratto. Dopo la questione Lukaku all'Inter, una nuova telenovela di Calciomercato in arrivo con protagonista Kylian Mbappé.

Fuori rosa nel PSG

Nasser Al-Khelaïfi, il proprietario del PSG, ha affermato che Mbappé non sarà lasciato partire gratuitamente e quindi il club potrebbe optare per un prestito. Tuttavia, senza un accordo, Mbappé non giocherà nemmeno partite amichevoli e rimarrà fuori dalla squadra.

Sono emerse voci riguardo all'Inter che sarebbe interessata a Mbappé, ma sembra improbabile che ciò accada, considerando che il calciatore ha già un accordo con il Real Madrid per la stagione successiva. Inoltre, il costo dell'ingaggio di Mbappé è fuori portata per l'Inter o qualsiasi altra squadra italiana.

Una notizia proveniente da fonti come L'Equipe e riportata da Sky Deutschland ha suscitato una leggera speranza riguardo al possibile trasferimento di Mbappè all'Inter.

Tuttavia, va sottolineato che tale operazione sarebbe estremamente complicata per il club nerazzurro. Nonostante ciò, sembra che l'Inter abbia contattato il PSG per sondare la possibilità di un prestito annuale del giocatore.

Tuttavia, è importante tenere a mente che queste sono ancora indiscrezioni e trattative in corso, quindi bisogna attendere ulteriori sviluppi per confermare qualsiasi ipotesi riguardante i trasferimenti di Mbappè e Sommer all'Inter.

Una nuova telenovela all'orizzonte con protagonista Mbappé

La situazione è complessa e il PSG sta cercando soluzioni per liberarsi del peso dell'ingaggio di Mbappé, ma al momento non sembra esserci un'offerta che soddisfi tutte le parti coinvolte. La proposta dell'Arabia Saudita di Al Hilal è stata menzionata, ma Mbappé preferirebbe rimanere in Europa e non accettare un prestito di una sola stagione.

La squadra araba avrebbe anche concesso al calciatore francese che qualora volesse, potrebbe passare direttamente al Real Madrid alla fine dell'unico anno di ingaggio in Arabia Saudita, per il quale percepirebbe il faraonico e folle stipendio di 700 milioni di euro, ma il calciatore francese, appena 24 anni, non sembra gradire una destinazione da calciatore a fine carriera.

Inoltre, oltre alle questioni economiche, c'è anche un problema tattico, poiché Mbappé potrebbe non adattarsi al sistema di gioco dell'Inter. In ogni caso, trattandosi di un calciatore di grande talento, le soluzioni potrebbero essere trovate per i club interessati, ma al momento la situazione è ancora incerta.