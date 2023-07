La Juventus è al lavoro per migliorare una rosa formata da diversi giocatori non considerati utili dal progetto sportivo bianconero. La società potrebbe anche valutare offerte per quei giocatori considerati titolari. Da Vlahovic a Chiesa, fino ad arrivare Kean, tutti sono a rischio cessione in caso di offerta importante. Fra questi anche Szczesny, in scadenza di contratto a giugno 2025 e che negli ultimi giorni è uno dei nomi valutati dal Bayern Monaco per sostituire Sommer. Il portiere svizzero dovrebbe trasferirsi all'Inter e con le problematiche nel recupero di Neuer, diventerebbe nell'immediato il titolare della squadra tedesca.

Se dovesse partire (è valutato circa 20 milioni di euro) la società bianconera potrebbe promuovere come titolare Mattia Perin, che la scorsa stagione ha dimostrato tutta la sua bravura nel sostituire Szczesny quando è stato schierato da Massimiliano Allegri. In tal caso potrebbe arrivare a Torino un portiere giovane che faccia il secondo all'ex Genoa. Piace Marco Carnesecchi, che dopo il prestito alla Cremonese è ritornato all'Atalanta. Non è da scartare anche l'arrivo di Gianluigi Donnarumma, che potrebbe lasciare il Paris Saint Germain in prestito.

La Juve potrebbe schierare titolare Perin nell'eventualità di una partenza di Szczesny

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato nel caso di cessione di Szczesny potrebbe essere schierato titolare Mattia Perin.

L'ex Genoa è un riferimento dello spogliatoio bianconero e la scorsa stagione ha dimostrato tutta la sua bravura nel sostituire il titolare bianconero. C'è anche la possibilità di un arrivo a Torino di Gianluigi Donnarumma, che ritornerebbe volentieri in Italia. Considerando un contratto fino a giugno 2026 ed un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, arriverebbe solo in prestito.

In tal caso Perin andrebbe a fare il secondo. Si valuta anche Carnesecchi, che l'Atalanta valuta circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juve

La Juventus lavora anche ad altre cessioni, come già anticipato ad inizio articolo. Con Leonardo Bonucci fuori rosa e Daniele Rugani che in caso di offerta lascerebbe Torino, la società bianconera potrebbe acquistare un centrale difensivo di piede sinistro.

Piace Mario Hermoso dell'Atletico Madrid. Potrebbe rimanere in rosa Koni De Winter. Per quanto riguarda la fascia destra piace Nahuel Molina. Per il settore avanzato Dusan Vlahovic potrebbe lasciare Torino in caso di offerta da 80 milioni di euro. Come sostituto si valuta Romelu Lukaku, che potrebbe lasciare il Chelsea in prestito con diritto di riscatto sottoscrivendo con la società bianconera un contratto da 9 milioni di euro a stagione.