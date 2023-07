La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato in previsione di Calciomercato estivo impegnativo in cui si dovrà tenere conto delle cessioni. Uno dei nomi avvicinati alla società bianconera nelle ultime settimane però è quello di Aphonso Davies, giocatore del Bayern Monaco e della nazionale del Canada. Il contratto in scadenza a giugno 2025 potrebbe agevolare una cessione anche perché attualmente non si parla di prolungamento di contratto. Il canadese ha 23 anni e può giocare come terzino sinistro ed eventualmente a tutta fascia del 3-5-2.

Sarebbe un rinforzo importante che potrebbe agevolare la cessione di uno fra Filip Kostic e Samuel Iling-Junior.

Sul giocatore ci sarebbe il Real Madrid, che però potrebbe valutare il suo acquisto nel 2024 soprattutto se il canadese non dovesse trovare l'intesa sul prolungamento di contratto con la società tedesca.

Davies potrebbe lasciare il Bayern Monaco, lo starebbe valutando anche la Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per la fascia sinistra il nazionale del Canada Alphonso Davies, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a giugno 2025. Cresciuto nei Whitecaps, si è trasferito al Vancouver nel 2016 fino alla cessione al Bayern Monaco a gennaio 2019 per circa 14 milioni di euro.

Ha disputato fino ad adesso nel campionato tedesco 106 match segnando 6 gol e fornendo 14 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 30 match con 8 assist decisivi ai suoi compagni in Champions League, 10 match, 2 gol ed 1 assist in Coppa di Germania e 4 match con 2 assist in Supercoppa di Germania. Il suo primo match con la nazionale del Canada è nel 2017 ed ha giocato fino ad adesso con la nazionale americana 39 match segnando 13 gol.

La sua valutazione di mercato è di circa 70 milioni di euro, che potrebbe diminuire nel 2024 nell'eventualità in cui dovesse prolungare il suo contratto con la società tedesca.

Il mercato della Juve

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di un altro nazionale del Canada. Parliamo di Jonathan David, altro giocatore in scadenza di contratto a giugno 2025.

Attualmente al Lille, ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro e potrebbe approdare nella società bianconera nell'eventualità in cui dovesse partire Dusan Vlahovic. Altro nome che piace alla società bianconera è Romelu Lukaku, valutato più o meno come il nazionale del Canada. Il giocatore belga avrebbe già un'intesa contrattuale a circa 9 milioni di euro a stagione con la società bianconera.