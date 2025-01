La Juventus è vicina alla cessione di Livano Comenencia. Il difensore olandese, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe lasciare la società bianconera già in questo mercato di gennaio proprio per l'intesa contrattuale in scadenza a fine stagione. In questo modo è pronto a monetizzare sul suo cartellino. Lo Sturm Graz ha iniziato una trattativa avanzata per l'acquisto del giocatore, con l'intesa che potrebbe definirsi nelle prossime ore per una cifra vicina ai 2 milioni di euro, oltre a una percentuale sulla futura rivendita a favore della società bianconera.

Il giocatore Comenencia è pronto a lasciare la Juve

Il giocatore Comenencia, arrivato alla Juventus nel 2023 dal PSV Eindhoven, non ha mai affrontato concretamente il tema del rinnovo contrattuale con la dirigenza bianconera. La sua situazione contrattuale ha portato la società a valutare la possibilità di lasciarlo partire e di monetizzare.

Lo Sturm Graz si è mosso con decisione per assicurarsi le prestazioni di Comenencia, reduce da una stagione e mezza con la Juventus Next Gen. Con la squadra bianconera ha disputato fino ad adesso 47 match segnando 2 gol. La società bianconera lo ha acquistato dal Psv Eindhoven per circa 500 mila euro, merito ai bianconeri di averlo valorizzato.

Le caratteristiche tecniche di Comenencia

Il giocatore Comenencia si distingue per la sua grande duttilità tattica. Inizialmente impiegato come mediano durante i primi anni al PSV, si è poi affermato come un giocatore utile sulla fascia destra. Può ricoprire il ruolo di terzino in una linea difensiva a quattro o agire come ala a tutta fascia in un sistema più offensivo.

Le sue qualità tecniche, unite alla solidità difensiva e alla capacità di corsa, lo rendono un profilo molto interessante.

La carriera professionale di Comenencia

Dopo anni di sviluppo nelle categorie giovanili, Comenencia è stato aggregato alla seconda squadra del PSV, lo Jong PSV, a partire dall'estate del 2021. Sotto la guida di Ruud Van Nistelrooy, ha collezionato 60 presenze in Eerste Divisie (la seconda divisione olandese) e segnato il suo primo gol tra i professionisti.

Pur essendo stato convocato più volte in prima squadra, non ha mai avuto l'opportunità di esordire ufficialmente con la formazione principale del PSV.

Il 31 agosto 2023, Comenencia ha lasciato il PSV per unirsi alla Juventus Next Gen.

L'esperienza con le nazionali giovanili olandesi

Livano Comenencia è entrato nelle nazionali giovanili olandesi già dal 2019. Ha disputato match con l'Under 15, Under 16, Under 18 e Under 19, per poi esordire con l'Under 20 a marzo 2023, confermando il suo percorso di crescita. Dopo il cammino con l'Olanda ha deciso di accettare la chiamata dalla nazionale del Curacao, giocando fino ad adesso 4 match.