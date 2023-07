La Juventus è al lavoro per alleggerire una rosa che ha abbondanza soprattutto a centrocampo. C'è anche l'esigenza di far giocare i giovani, che rischiano di raccogliere poco minutaggio se decidessero di rimanere nella società bianconera. Il principale indiziato a lasciare Torino Fabio Miretti. Il centrocampista non è mai partito in prestito da quando è stato inserito in prima squadra ma potrebbe essere ceduto proprio per dargli la possibilità di maturare esperienza nel campionato di Serie A. Una delle società interessate all'acquisto è la Salernitana.

Secondo le ultime notizie di mercato entrambi si potrebbero trasferire nella società campana in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore della Juve.

La Juventus potrebbe vendere Miretti per dargli la possibilità di raccogliere minutaggio

La società bianconera si riserverebbe la possibilità di acquistarlo di nuovo ad un prezzo maggiore successivamente proprio per la fiducia sulle qualità del giocatore. A proposito di cessioni la Juventus lavora anche a partenze a titolo definitivo. Denis Zakaria potrebbe trasferirsi al West Ham ma l'offerta presentata dalla società inglese da circa 13 milioni di euro non sarebbe gradita ai bianconeri, che valuta almeno 20 milioni di euro il centrocampista svizzero.

Per quanto riguarda invece Arthur Melo oltre al Wolverhampton ci sarebbe anche la Fiorentina interessata. Il centrocampista americano Weston McKennie potrebbe trasferirsi all'Aston Villa, con la società bianconera che lo valuta circa 30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire anche giocatori importanti se dovessero arrivare offerte pesanti.

A tal riguardo uno dei giocatori che piacciono sul mercato è Dusan Vlahovic, con la società bianconera che lo lascerebbe partire per circa 80 milioni di euro più bonus. Per quanto riguarda invece il possibile sostituto uno dei nomi che piace alla Juve è Jonathan David, giocatore del Lille che ha un prezzo di mercato di circa 45 milioni di euro.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano anche di un interesse della Juventus per Romelu Lukaku. Il belga avrebbe un’intesa contrattuale con la società bianconera. Per quanto riguarda il cartellino la valutazione di mercato del giocatore da parte del Chelsea è di circa 40 milioni di euro. Si lavora anche per il centrocampo e le ultime notizie parlano di una possibile offerta della Juventus per Kessié del Barcellona. La società spagnola potrebbe lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. Piace anche Rodrigo De Paul che con la stessa modalità di trasferimento potrebbe lasciare la società bianconera