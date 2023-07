La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato in questo Calciomercato estivo. Le cessioni saranno importante per investire e migliorare la rosa bianconera, che ha bisogno di acquisti soprattutto in difesa. Per quanto riguarda invece il settore avanzato la società bianconera starebbe lavorando alla cessione di Dusan Vlahovic. Al posto del nazionale della Serbia potrebbe arrivare Romelu Lukaku ma le ultime indiscrezioni di mercato parlano anche del possibile arrivo di Jonathan David, punta del Lille e della nazionale del Canada. La valutazione del giocatore della società francese è di circa 60 milioni di euro, per questo la Juventus potrebbe valutare l'inserimento di una contropartita tecnica gradita al Lille.

Fra i nomi che piacciono ai francesi ci sarebbe ad esempio Denis Zakaria, che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

La Juventus potrebbe valutare l'acquisto di David

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Jonathan David, giocatore di 23 anni che nell'ultima stagione ha fatto il definitivo salto di qualità con il Lille. La sua valutazione di mercato è di 60 milioni di euro, un prezzo di mercato importante che potrebbe essere attutito dall'inserimento di una contropartita tecnica. Ai francesi piace Denis Zakaria, seguito da anche del West Ham e che ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro. Il nazionale del Canada è in scadenza di contratto a giugno 2025 ma continua ad avere una valutazione di mercato importante.

La Juventus valuta anche altri giocatori per il settore avanzato, piace Romelu Lukaku del Chelsea ma anche Elye Wahi, uno dei giovani più interessanti del calcio francese. Il giocatore del Montpellier ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro.

Il mercato della Juve

La Juventus lavora alle cessioni per arrivare a quei giocatori che potrebbero migliorare la qualità della rosa bianconera.

A tal riguardo i giocatori che dovrebbero lasciare Torino sono Denis Zakaria, Weston McKennie, Fabio Miretti (in prestito) e Paul Pogba. Il francese continua ad essere apprezzato in Arabia Saudita, potrebbe arrivare un'offerta importante da 30 milioni di euro netti a stagione. Se di dovessero definire alcune delle cessioni prima menzionate la società bianconera potrebbe acquistare Franck Kessié dal Barcellona, in prestito con diritto di riscatto.

Il centrocampista ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Si valuta anche il nazionale argentino Rodrigo De Paul, giocatore gradito da Allegri, e che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto.