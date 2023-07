Nelle scorse ore l'esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia rivelando come la Juventus starebbe accelerando in maniera decisa per l'acquisto di Romelu Lukaku del Chelsea. Del belga e del suo eventuale passaggio in bianconero hanno detto la loro anche Fabrizio Biasin su Sportitalia.com e Sebastien Frey su TV Play.

Juve, Pedullà rivela: 'I bianconeri stanno intensificando i contatti per Lukaku e praticamente hanno il belga in pugno'

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è tornato a parlare della Juventus e dell'indiscrezione che vorrebbe i bianconeri pronti a lanciare l'assalto a Romelu Lukau del Chelsea.

"Nelle ultime ore la Juventus ha intensificato i contatti con Lukaku: i bianconeri ce l'hanno in pugno" queste le parole dette da Pedullà a Sportitalia su Lukaku. Il giornalista ha poi continuato sul belga dicendo: "BigRom, aspetta la Juventus. Non vuole assolutamente andare a giocare in Arabia Saudita. Max Allegri lo vuole vedere con la maglia della Juve e per questo motivo la dirigenza farà il massimo per accontentarlo. Ma nel caso non dovesse arrivare, ci sono anche altri nomi nel mirino". Pedullà, restando in tema Juventus ha poi parlato di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sottolineando come entrambi gli attaccanti non andrebbero d'accordo con Massimiliano Allegri e che di conseguenza avrebbero chiesto la cessione ai massimi dirigenti della società bianconera.

Nello specifico, Pedullà ha evidenziato come Vlahovic si sarebbe già accordato con il PSG ma che il caso Mbappé starebbe praticamente bloccando tutte le operazioni del club parigino. Infine, Pedullà ha concluso il suo intervento parlando di Franck Kessié, affermando come sia il Barcellona che lo stesso centrocampista ivoriano avrebbero aperto in maniera concreta ad una trattativa con la Juventus che ora dovrebbe lavorare alle cessioni di McKennie e Zakaria.

Biasin: 'Lukaku ha deciso da tempo che vuole solamente la Juventus'

Anche il giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha scritto sul portale Sportitalia.com sulla vicenda Lukaku e sul suo eventuale passaggio alla Juventus: "Due precisazioni su Lukaku, da 72 ore assai prodigo di messaggi social. Il belga ha deciso da tempo: vuole la Juventus e solo quella.

Se i bianconeri non riusciranno a piazzare Dusan Vlahovic, l’ex Inter cercherà altre soluzioni (alla peggio, l’Arabia".

Juventus, Frey: 'Lukaku ora pretende solo di andare nel club bianconero'

Infine, dell'affaire Lukaku e del suo possibile arrivo alla Juventus ha parlato anche l'ex portiere Sebastien Frey, che ai microfoni di TV Play ha rivelato un retroscena tra il belga e Simone Inzaghi ai tempi dell'Inter: "Mi è stato detto che poco prima di fine stagione c’è stato uno scontro tra Inzaghi e Lukaku e li c’è stata una rottura. Confermo che oggi le due strade che potrà prendere Lukaku sono la Juventus e l’Arabia Saudita".