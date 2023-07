La Juventus è al lavoro per alleggerire una rosa che ha diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. A tal riguardo tanti i nomi che potrebbero lasciare Torino, dai giocatori non considerati utili al progetto sportivo come Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie, ai giovani come Filippo Ranocchia e Fabio Miretti, che potrebbe lasciare in prestito la società bianconera. A questi potrebbe aggiungersi anche una cessione importante, si parla di Dusan Vlahovic come possibile partente durante il Calciomercato estivo. Con un'offerta da almeno 80 milioni di euro più bonus la società bianconera potrebbe decidere di vendere il giocatore.

A tal riguardo la società bianconera starebbe già lavorando al sostituto della punta. Si è parlato di un interesse per Gianluca Scamacca, valutato circa 40 milioni di euro dal West Ham, ma nelle ultime ore le ultime notizie di mercato confermano come la società bianconera stia valutando soprattutto l'acquisto del giocatore del Lille e della nazionale del Canada Jonathan David.

Il giocatore David potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando diversi giocatori per un eventuale post Vlahovic. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ci sarebbe Jonathan David, valutato circa 40 milioni di euro dal Lille. Arrivato nel calcio europeo nel 2018 acquistato dal Genk, il giocatore della nazionale del Canada si è trasferito al Lille per 27 milioni di euro nel calciomercato estivo del 2020.

La valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, considerando anche il contratto in scadenza a giugno 2025. Nel campionato belga ha disputato 60 match segnando 30 gol fornendo 13 assist decisivi ai suoi compagni. Nel campionato francese i match giocato sono stati 112 con 52 gol e 7 assist forniti ai suoi compagni. Dati che dimostrano la bravura del giocatore, che può giocare da prima o seconda punta.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche il centrocampo se si dovessero definire le cessioni di Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie oltre i prestiti di Filippo Ranocchia e Fabio Miretti. A tal riguardo uno dei nomi graditi dalla società bianconera per il centrocampo è Franck Kessié, il giocatore del Barcellona è una riserva nella squadra spagnola e secondo le ultime notizie di mercato potrebbe lasciare il campionato spagnolo per ritornare in quello italiano in prestito con diritto di riscatto. Sarebbe un rinforzo utile per il centrocampo della Juventus in quanto può giocare sia a due che a tre come dimostrato nel Milan e successivamente nel Barcellona.