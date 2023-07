Intervenendo alla trasmissione Sky Calciomercato l'Originale, l'ex calciatore e opinionista Beppe Bergomi ha discusso del possibile arrivo di Scamacca alla Juventus, affermando: 'Scamacca per Vlahovic, faccio fatica a capirlo. Vlahovic è un grande giocatore ed è più giovane, quindi questa dovrebbe essere una trattativa di mercato in cui la Juventus si libera di un contratto, guadagna denaro e decide di investirlo su un calciatore italiano'.

Bergomi ha parlato della possibile cessione di Vlahovic

L'ex giocatore Giuseppe Bergomi ha poi parlato anche dell'ingaggio da parte della società bianconero di Cristiano Giuntoli come nuovo Football Director: 'Riguardo a Giuntoli, nel calcio ciò che non cambia mai è l'importanza di creare un gruppo unito, dove tutti sono disponibili a dare il proprio contributo.

Se si riesce a creare quell'alchimia giusta, in cui tutti sono disposti a collaborare, si può superare qualsiasi ostacolo'.

Ritornando sulla situazione Vlahovic attualmente non sarebbero arrivate offerte alla Juventus per lui. La società bianconera lo lascerebbe partire solamente in caso di offerta da almeno 80 milioni di euro. Come sostituto potrebbe arrivare Gianluca Scamacca, che il West Ham potrebbe lasciar partire in prestito con diritto di riscatto a circa 40 milioni di euro, ossia più o meno la somma utilizzata dalla società inglese per acquistarlo la scorsa stagione dal Sassuolo. Il centravanti italiano è l'unico giocatore seguito dalla società bianconera per il settore avanzato: si parla infatti anche del possibile approdo a Torino di Jonathan David, valutato circa 40 milioni di euro dal Lille.

Il punto sul mercato della Juventus

La Juventus valuta offerte anche per altri giocatori, in particolar modo per quelli non considerati parte del progetto sportivo bianconero. A tal riguardo Denis Zakaria potrebbe trasferirsi al West Ham, Arthur Melo piace al Wolverhampton e alla Fiorentina, mentre Weston McKennie potrebbe trasferirsi all'Aston Villa.

A questi potrebbero aggiungersi anche altri partenti a titolo temporaneo: Filippo Ranocchia e Fabio Miretti potrebbero trasferirsi alla Salernitana in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore della società bianconera. Per quanto riguarda gli acquisti a centrocampo potrebbe arrivare Franck Kessié dal Barcellona, in prestito con diritto di riscatto.