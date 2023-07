La Juventus è al lavoro per definire il mercato in previsione di una stagione 2023-2024 che dovrà dare maggiori soddisfazioni rispetto alla scorsa. Le vicende giudiziarie ma anche le problematiche nel gioco hanno sicuramente condizionato i risultati ma sarà importante anche migliorare una rosa che ha bisogno di rinforzi in diversi ruoli. Si valutano acquisti anche nel settore avanzato ed uno dei profili graditi dalla società bianconera è sicuramente Jonathan David. Il canadese è in scadenza di contratto con il Lille a giugno 2025, reduce da 24 gol in 37 match nel campionato francese, è sicuramente uno dei giovani più interessanti oltre al fatto che può giocare prima o seconda punta.

Nell'eventualità in cui dovesse partire uno fra Vlahovic e Chiesa non è escluso che possa arrivare proprio il canadese, che ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.

Il giocatore David potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il settore avanzato Jonathan David. Il canadese è uno dei nomi seguiti dalla società bianconera per rinforzare il settore avanzato in caso di partenza di Vlahovic o di Chiesa. A tal riguardo la società bianconera valuta il primo circa 80 milioni di euro, per il nazionale italiano si accontenterebbe anche di 60 milioni di euro. Se dovessero partire entrambi oltre a David potrebbe arrivare anche Romelu Lukaku, che secondo le ultime notizie di mercato avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera a circa 11 milioni di euro a stagione.

La valutazione di mercato del giocatore è di circa 40 milioni di euro. Rinforzi importanti voluti da Allegri, soprattutto il belga sarebbe considerato ideale dal tecnico della squadra bianconera. Altro giocatore gradito da Allegri è sicuramente Franck Kessié, che potrebbe arrivare con le partenze di Denis Zakaria, Weston McKennie e Fabio Miretti.

A tal riguardo il giovane potrebbe trasferirsi in prestito alla Salernitana. In merito al centrocampista del Barcellona si parla di un approdo nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ai rinforzi nel settore difensivo. Una delle esigenze principali è acquistare un terzino destro come alternativa a Timothy Weah, considerando che De Sciglio non rientrerà prima di fine 2023 o inizio 2024.

Uno dei nomi graditi dalla società bianconera è quello di Emil Holm dello Spezia, valutato circa 10 milioni di euro. Piace anche Nahuel Molina, l'argentino potrebbe arrivare a Torino dall'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto.