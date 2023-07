La Juventus ha dovuto saltare il primo impegno amichevole stagionale contro il Barcellona a causa di problemi intestinali di diversi giocatori spagnoli. La prossima amichevole in terra americana è prevista il 28 luglio contro il Milan, il 3 agosto invece ci sarà quella contro il Real Madrid. Non giocherà i due match Paul Pogba, almeno secondo le ultime dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport di Massimiliano Allegri. Ci vorrà probabilmente un mese prima di ritrovare Pogba in forma ottimale. Intanto però continuano ad arrivare indiscrezioni di mercato in merito ad un interesse dall'Arabia Saudita per il giocatore.

Secondo quest'ultime infatti non è da scartare la possibilità che dopo la tournée americana arrivi un'altra offerta al giocatore da 30 milioni di euro a stagione più 10 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. Una partenza che permetterebbe alla Juventus di risparmiare tre anni di contratto a 8 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro a bonus ma anche di guadagnare dal cartellino circa 10 milioni di euro. Somma che potrebbe essere investita su Franck Kessié, sul quale la società bianconera sta lavorando da diverse settimane e che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona.

La Juventus lascerebbe partire il giocatore non solo per motivi economici (risparmierebbe molto sul monte ingaggi) ma anche perché il francese continua a non dare grandi garanzie di affidabilità fisica, come recentemente dichiarato da Allegri in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Al suo posto potrebbe arrivare Kessié, si parla di un'offerta di circa 20 milioni di euro fra prestito e riscatto del cartellino per il centrocampista del Barcellona, che andrebbe a guadagnare a Torino circa 6,5 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora ad altre cessioni, a tal riguardo potrebbe partire Denis Zakaria anche se l'offerta arrivata dal West Ham non avrebbe soddisfatto la società bianconera, che vuole almeno 20 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. Potrebbe essere ceduto Weston McKennie, da valutare anche Vlahovic, che in caso di partenza potrebbe essere sostituito da Romelu Lukaku. Il prezzo di mercato del giocatore del Chelsea è di circa 40 milioni di euro.