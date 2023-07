La Juventus è impegnata nelle ultime settimane nelle cessioni. Il Football Director Cristiano Giuntoli è atteso da un lavoro importante, con l'esigenza di alleggerire la rosa ma anche di rinforzarla. Il primo passo potrebbe essere la cessione di Denis Zakaria, a cui potrebbe seguire anche quella di Arthur Melo e Weston McKennie. Il centrocampista americano è stato avvicinato negli ultimi giorni a diverse società tedesche, su tutte il Borussia Dortmund, che non avrebbero problemi ad investire 20 milioni di euro sul cartellino del centrocampista.

Le ultime notizie di mercato parlano anche di un possibile trasferimento all'Atalanta come contropartita tecnica per l'acquisto da parte della Juventus di Teun Koopmeiners, valutato circa 40 milioni di euro dalla società lombarda.

Il giocatore Koopmeiners potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando la possibilità di offrire il cartellino di Weston McKennie per l'acquisto di Teun Koopemeiners. Il centrocampista americano piace a Gasperini, anche se l'ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione non agevola un suo trasferimento nella società lombarda. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, con la società bianconera che potrebbe aggiungere circa 15-20 milioni di euro per il cartellino di Teun Koopmeiners.

L'olandese è uno dei nomi che piace alla società bianconera per rinforzare il centrocampo, considerando che Sergej Milinkovic-Savic è vicino al trasferimento in Arabia Saudita per circa 40 milioni di euro. Da due stagioni nel campionato di Serie A, Teun Koopmeiners ha disputato 63 match segnando 14 gol e fornendo 5 assist ai suoi compagni.

Bravo a garantire equilibrio ma anche ad impostare il gioco, senza contare che realizza anche gol, aspetto molto importante per i centrocampisti.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche a rinforzare la difesa. A tal riguardo potrebbe arrivare un terzino destro in aggiunta a Timothy Weah. Uno dei giocatori graditi dalla società bianconera è Ivan Fresneda, classe 2004 del Valladolid, valutato circa 20 milioni di euro.

Potrebbe arrivare un centrale di difesa nell'eventualità in cui dovessero partire Bonucci, Rugani o Alex Sandro. Per il settore avanzato, in caso di offerta importante per Vlahovic, il giocatore potrebbe lasciare Torino. Come sostituto si valuta l'acquisto della punta del Lille e della nazionale del Canada, Jonathan David.