La Juventus è da sempre molto attenta ai giovani e il lancio della Next Gen è servito per valorizzare i giovani cresciuti nel settore giovanile. Negli ultimi anni la società bianconera sta investendo anche sui migliori giovani del calcio europeo e non solo, basti pensare agli arrivi dei vari Samuel Iling-Junior o di Matias Soulé. In questo Calciomercato estivo ha già definito l'acquisto di diversi classe 2006, uno su tutti la punta bulgara Bibishkov. A proposito di 17 anni uno dei giovani seguiti dalla società bianconera è il centrocampista tedesco Bence Dardai, protagonista della vittoria dell'Europeo under 17 da parte della Germania.

Il giocatore è in scadenza di contratto con l'Hertha Berlino a giugno 2024 e potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso. Sul giovane ci sarebbe anche il Milan. Il centrocampista offensivo è cresciuto nel settore giovanile dell'Hertha Berlino avendo disputato fino ad adesso fra le competizioni giovanili 40 match segnando 10 gol e fornendo 19 assist decisivi ai suoi compagni. Potrebbe essere acquistato per la Primavera di Montero anche se non è da scartare una promozione nel campionato di Serie C e quindi nella Juventus Next Gen di Brambilla.

Parliamo di Bence Dardai, centrocampista classe 2006 che sta dimostrando tutta la sua bravura. Ha contribuito alla vittoria dell'Europeo under 17 per la Germania segnando un gol importante in finale. In scadenza di contratto a giugno 2024 è seguito anche dal Milan. Un classe 2006 che si aggiungerebbe altri 17enni già acquistati dalla Juventus.

Come si legge sul sito della lega di Serie A la società bianconera ha acquistato dall'Anversa il giovane Keutgen ma anche Bruno Martinez, ex Espanyol, il giovane Sylla e la punta Bibishkov, tutti giocatori classe 2006.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe dare fiducia a diversi giovani anche nella prima squadra.

A tal riguardo dovrebbero rimanere nella rosa bianconera i vari Koni De Winter, Nicolò Rovella, Andrea Cambiaso, ritornati dai prestiti rispettivamente all'Empoli, Monza e Bologna. Giocatori che si aggiungerebbero ai vari Samuel Iling-Junior e Matias Soulé, anche se si parla di una possibile cessione in caso di offerta importante. Potrebbe partire in prestito Fabio Miretti, si parla di un interesse di diverse società di Serie A pronte a dare fiducia al 20enne della società bianconera. A proposito di giovani la Juventus starebbe valutando anche l'acquisto del classe 2004 Ivan Fresneda. Per quanto riguarda invece il settore avanzato se dovesse partire Vlahovic potrebbe arrivare un altro 23enne nella società bianconera: parliamo di Jonathan David.