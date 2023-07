La dirigenza dell' Inter starebbe pensando a un nuovo colpo a centrocampo per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. In questa fase del Calciomercato starebbe tornando di moda il nome di Rodrigo de Paul, in forza all'Atletico Madrid.

Il costo del cartellino di de Paul si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

L'idea dell'Inter per il centrocampo: Rodrigo de Paul dell'Atletico Madrid

Rodrigo de Paul sarebbe finito nell'orbita dell'Inter che vorrebbe ulteriormente rinforzare il centrocampo dopo la cessione di Marcelo Brozovic: il croato è passato all'Al-Nassr per circa 18 milioni di euro.

Subito dopo, i nerazzurri hanno acquistato Frattesi dal Sassuolo.

Per migliorare ulteriormente la mediana, i dirigente Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero pensando a Rodrigo de Paul: per arrivare al campione del mondo argentino, la società milanese dovrebbe però presentare all'Atletico Madrid un'offerta di almeno 20 milioni di euro.

Il contratto di de Paul con i colchoneros è in scadenza nel giugno del 2026, dunque per l'Inter è difficile sperare di ottenere uno sconto sul costo del cartellino.

La situazione del centrocampo dell'Inter

Nelle scorse settimane è arrivato ad Appiano Gentile Davide Frattesi, prelevato dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni di euro, più 27 milioni per l'acquisto definitivo, altri 5 milioni di bonus e una percentuale del 10% in caso di rivendita in futuro.

Frattesi probabilmente affiancherà Nicolò Barella ed Hakan Calhanoglu nel centrocampo nerazzurro.

Oltre alla cessione in Arabia Saudita di Marcelo Brozovic, l'Inter dovrà fare a meno in questa stagione di Roberto Gagliardini, il cui contratto non è stato rinnovato. Il centrocampista bergamasco è passato così a parametro zero al Monza.

L'Inter, inoltre, non ha riscattato il cartellino di Raoul Bellanova dal Cagliari, che ha deciso così di girarlo a titolo definitivo al Torino per una cifra vicina a 7 milioni di euro.

In uscita ci sarebbe Denzel Dumfries anche se, ad oggi, sembra che non ci siano delle società realmente interessate all'esterno destro olandese.

Il mercato in entrata ha fatto registrare l'arrivo di Juan Cuadrado. L'esterno colombiano ex Juventus è stato ingaggiato a parametro zero e ha firmato un contratto di un anno a 2 milioni di euro più bonus legati alla qualificazione alla prossima Champions League e alle presenze nella stagione 2023-2024.