La dirigenza dell' Inter starebbe pensando ad un ritorno importante che andrebbe a rinforzare la zona offensiva della squadra allenata da Simone Inzaghi ed il nome caldo di queste ultime ore di calciomercato sarebbe quello di Philippe Coutinho, centravanti dell'Aston Villa, che in passato ha già giocato con la maglia nerazzurra e che potrebbe fare ritorno a Milano per pochi milioni di euro.

L'idea dell'Inter per la fase offensiva: Philippe Coutinho dall'Aston Villa

Il trentunenne centrocampista offensivo brasiliano sarebbe in rotta di collisione con la dirigenza del club inglese che ne detiene il cartellino ed ultimamente si sarebbe vociferato di una sua possibile cessione per una decina di milioni di euro.

Sul calciatore sarebbe piombato l'interesse del Besiktas, che vorrebbe investire sul giocatore per la fase offensiva del club, ma ultimamente si sarebbe proposta anche la possibilità di un suo ritorno all'Inter.

Nei nerazzurri il calciatore aveva già giocato da giovane, prima di essere ceduto al Liverpool, per poi passare al Barcellona ed infine al Bayern Monaco; oggi il suo valore di mercato è nettamente calato ed il giocatore potrebbe rappresentare una buona occasione come rinforzo per un top club.

La dirigenza nerazzurra starebbe pensando ad un investimento per provare a portare il giocatore nuovamente a Milano, ma il vero ostacolo alla trattativa sembrerebbe essere rappresentato dall'eventuale collocazione in campo del fantasista brasiliano.

Il tecnico Simone Inzaghi infatti non gradirebbe giocatori intermedi per le due fasi, preferendo ruoli più definiti e capacità di copertura per quanto riguarda i centrocampisti offensivi e gli attaccanti; pertanto l'eventuale trasferimento del calciatore brasiliano a Milano sembrerebbe molto complicato.

La situazione del centrocampo dell'Inter

In questa prima parte di calciomercato estivo l'Inter ha già ceduto Marcelo Brozovic all'Al Nassr per una cifra vicina ai 18 milioni di euro, andando a risparmiare in proiezione futura lo stipendio del centrocampista croato che gravava sulle casse societarie con una spesa di circa 14 milioni di euro annui per il suo stipendio lordo.

Ora il centrocampista croato andrà a guadagnare circa 27 milioni di euro a stagione dalla squadra araba con un contratto di tre anni.

In uscita in questa finestra di mercato sembrerebbe esserci anche Denzel Dumfries; il laterale olandese piacerebbe in Premier League, con il Chelsea in prima linea per il suo acquisto con una possibile offerta di 40 milioni.