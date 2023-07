L’Inter è sempre alla ricerca di un attaccante dopo l’addio di Edin Dzeko e viste le complicazioni per Romelu Lukaku: gli obiettivi sarebbero ora Alvaro Morata, Folarin Balogun e Gianluca Scamacca.

Le piste per l'attacco dell' Inter: Balogun e Scamacca ma c'è anche Morata

Secondo le ultime indiscrezioni, Morata sarebbe per caratteristiche tecniche il nome più quotato da Simone Inzaghi, ma dirigenti nerazzurri non vorrebbero pagare la clausola da circa 20 milioni di euro ai Colchoneros in quanto ha il contratto in scadenza nel 2024.

Più suggestiva in ottica futura è la pista che porta a Balogun dell’Arsenal per il quale servirebbero circa 35 milioni di euro, spesa ritenuta al momento troppo onerosa da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio che al limite potrebbero fare, come risulta dalle indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, un tentativo fino alla fine del Calciomercato.

Il ragazzo approderebbe volentieri in Italia perché ha intenzione di giocare e di essere coinvolto completamente nel progetto. Nell'Arsenal di Mikel Arteta, invece, non avrebbe la sicurezza di giocare costantemente.

Per quanto riguarda Morata, la richiesta dell'Atletico sarebbe ritenuta elevata dall'Inter. Inzaghi lo preferisce perché conosce molto bene il campionato italiano avendo giocato per diverse stagione a Torino nella Juventus con Allegri.

Ritorno di fiamma per Gianluca Scamacca

Il piano B sarebbe targato Scamacca. L’ex Sassuolo, ora al West Ham, avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro ma l’Inter potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto. A finanziare il mercato nerazzurro potrebbe essere l’addio di Joaquin Correa che non ha entusiasmato neanche nelle ultime amichevoli e che potrebbe essere venduto in Turchia.

La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro.

Obiettivi Samardzic e Pereyra

Per quanto concerne il centrocampo, interesserebbe sempre Lazar Samardzic dell’Udinese che sarebbe finito nel mirino anche della Lazio. La valutazione si aggira sui 30 milioni di euro ma i nerazzurri potrebbero inserire come contropartita tecnica il cartellino di Fabbian.

L'arrivo del giovane serbo dovrebbe coprire la casella lasciata vacante dall'addio di Roberto Gagliardini. Molto, però, potrebbe dipendere dal futuro di Stefano Sensi che potrebbe essere anche confermato da Simone Inzaghi per la prossima stagione. Nei radar dei dirigenti meneghini ci sarebbe sempre Roberto Pereyra che non ha rinnovato il contratto con l'Udinese. Il suo agente avrebbe avuto già dei contatti con gli emissari dell'Inter che potrebbero decidere di ingaggiarlo per regalare a Inzaghi un profilo abile nel 3-5-2 come mezzala.