Leonardo Bonucci si trova in una delle fasi più turbolente della sua carriera. La notizia della sua esclusione dalla rosa della Juventus ha scosso il mondo bianconero, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori diversi interrogativi sul suo futuro.

Bonucci è adesso al centro dell'attenzione per i club che cercano di trarre vantaggio da questa situazione. Le recenti voci che circolano riguardo all'interesse di Roma e Lazio gettano ulteriori incertezze sulla prossima destinazione del giocatore.

L'assenza di Bonucci dal progetto della Juventus del futuro ha suscitato diverse speculazioni riguardo alle possibili ragioni di questa decisione.

Alcuni sostengono che possa essere legata a questioni tattiche o di gestione del gruppo, mentre altri ipotizzano la possibilità di un rinnovo della rosa con l'inserimento di giovani talenti. Anche il pesante ingaggio di Bonucci, quasi 6 milioni netti, potrebbe aver influito dato che lo stesso Cristiano Giuntoli ha parlato di 'necessità di dare una sistematina ai conti'.

L'interesse di Roma e Lazio

L'annuncio dell'esclusione di Bonucci ha attirato l'interesse di diversi club italiani, tra cui spiccano Roma e Lazio. La Roma, che ha l'obiettivo di consolidarsi in Italia e in Europa, potrebbe vedere in Bonucci un elemento chiave per rafforzare la difesa. D'altra parte, anche la Lazio, che ha dimostrato un ottimo rendimento nelle competizioni nazionali ed europee negli ultimi anni, potrebbe considerare il giocatore come un rinforzo considerata anche l'esperienza internazionale di Bonucci e il fatto che la società di Lotito tornerà a disputare la Champions League.

Nonostante gli interessi di entrambi i club, sembra che Bonucci abbia manifestato una certa titubanza riguardo alle proposte finora ricevute. L'orgoglio e l'attaccamento alla Juventus potrebbero essere fattori decisivi nel decidere di restare comunque a Torino per giocarsi le proprie carte.

La foto di Bonucci con gli "epurati"

Nel frattempo, è apparsa in rete una curiosa foto. Nello scatto Bonucci appare insieme agli altri giocatori 'separati' dalla Juventus, con Arthur, Pjaca, Pellegrini, Zakaria e, a sorpresa, Moise Kean, su cui invece Massimiliano Allegri punta molto per il futuro.

Che la foto non sia casuale?

Le ultime news di mercato parlano di un interesse del West Ham per Zakaria e della Fiorentina per Arthur, per gli altri 'epurati' non ci sono invece destinazioni all'orizzonte. Una volta piazzati sul mercato il club punterà ad un nuovo centrocampista, con la candidatura di Franck Kessiè ad apparire come la più autorevole al momento.