Il Crotone inizia la marcia di avvicinamento verso il debutto stagionale in campionato, che vedrà gli squali impegnati allo Stadio "Massimino" contro il Catania. Tra i giocatori a disposizione ci sarà il terzino destro Daniel Leo, arrivato nei giorni scorsi dalla Juventus Next Gen. Intanto pare vicino all'arrivo in rossoblù anche l'attaccante Dardan Vuthaj che nelle ultime ore ha firmato la risoluzione del suo conto con il Foggia e che dovrebbe diventare un nuovo calciatore del Crotone. In uscita rimane viva l'ipotesi Lecco per il portiere Paolo Branduani.

Crotone, attesa per Vuthaj

Dopo alcune settimane di attesa il Crotone è pronto a regalarsi un attaccante. Si tratta di Dardan Vuthaj, calciatore attualmente svincolato doppio la rescissione del contratto con il Foggia. Già seguito dai rossoblù nei mesi scorsi, il calciatore dovrebbe arrivare entro la fine del mercato. La punta sarebbe il terzo acquisto estivo degli squali, dopo quelli del centrocampista Lucas Felippe dal Giugliano e del terzino destro Daniel Leo dalla Juventus Next Gen.

In avanti il Crotone potrebbe acquisire anche un altro elemento. Il nome accostato in questi giorni è quello di Alexis Ferrante, punta della Ternana che pare pronto a cambiare maglia.

Crotone in campo a Catania

Il debutto stagionale del Crotone avverrà nella serata di venerdì 1 settembre alle ore 19:45 a Catania.

La gara inaugurerà la stagione 2023-2024 di Serie C. Un big-match tra due formazioni del Sud che puntano al salto di categoria.

La gara tornerà a disputarsi dopo diversi anni, l'ultimo precedente tra Catania e Crotone in terra di Sicilia risale infatti al campionato di Serie B 2014-2015 (la gara finì 1-1), poi il salto di categoria del Crotone e il ritorno in Serie C del Catania non hanno permesso ulteriori sfide.

Crotone, le altre trattative

Con il mercato estivo che si concluderà alle ore 20 di venerdì 1 settembre, il Crotone dovrà accelerare i tempi per completare una rosa che necessita ancora di alcuni innesti. Uno di questi potrebbe essere il centrocampista Karim Laribi della Pro Vercelli, che potrebbe prendere il posto del partente Jacopo Petriccione che pare indirizzato verso la cessione al Catanzaro.

A centrocampo è possibile la partenza di Thomas Schirò, una sua cessione permetterebbe al Crotone di contrattualizzare lo svincolato Tomislav Gomelt. In difesa potrebbe arrivare ancora un difensore. Il nome è quello di Giuseppe Loiacono della Reggina il cui destino è legato a quello del club amaranto. In caso di esclusione dalla Serie B da parte del Consiglio di Stato il calciatore si svincolerebbe e a quel punto potrebbe firmare con il Crotone.

In uscita c'è il portiere Paolo Branduani per il quale rimane viva l'ipotesi Lecco.