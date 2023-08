Ultimi giorni di trattative in casa Crotone che continua a monitorare il Calciomercato estivo andando alla ricerca degli ultimi tasselli utili per completare la rosa di Lamberto Zauli. In uscita ci sarebbero due dei calciatori più esperti: il centrocampista Jacopo Petriccione, ambito dal Catanzaro, e il portiere Paolo Branduani, seguito da Lecco e Audace Cerignola.

Crotone, Petriccione in uscita

Un lungo tira e molla che alla fine potrebbe concludersi con un addio definitivo. Così si può definire il rapporto tra Jacopo Petriccione e il Crotone che starebbe valutando un'offerta del Catanzaro per la cessione del centrocampista.

Inizialmente posto fuori rosa, nelle ultime settimane era tornato a giocare negli allenamenti congiunti svolti contro Lamezia Terme e Trebisacce, cosa che di per se aveva alimentato delle voci di riconferma. Adesso Petriccione appare nuovamente lontano dalla Calabria, su di lui si registra l'interesse concreto oltre che del Catanzaro anche di alcuni club di Serie B.

Anche l'estremo difensore Paolo Branduani lascerà la Calabria. Per lui sarebbero due le formazioni interessate, il Lecco, che attende in queste ore novità sul suo futuro dal Consiglio di Stato in merito alla partecipazione o meno alla prossima Serie B, e l'Audace Cerignola, squadra rivelazione della passata stagione nel Girone C, formazione che si candida ad un ruolo da protagonista nel torneo 2023-2024.

Crotone, le altre operazioni

In uscita tra le fila degli squali rimangono il difensore Manuel Nicoletti (piace alla Casertana) e il centrocampista Theophilus Awua, ormai prossimo al trasferimento all'Atalanta U23 del tecnico Francesco Modesto.

In entrata ad essere accostato al Crotone negli ultimi giorni è stato il centrocampista Karim Laribi in uscita dalla Pro Vercelli.

Potrebbe arrivare da svincolato in rossoblù anche il difensore Giuseppe Loiacono che attende di liberarsi dalla Reggina in caso di estromissione degli amaranto dalla prossima Serie B.

Bocche cucite in casa Crotone infine sull'identikit del nuovo attaccante. La certezza è che non sarà Salvatore Caturano del Potenza. Il calciatore sarebbe a un passo dal Benevento al quale mancano gli ultimi dettagli formali per chiudere l'accordo con il Potenza.