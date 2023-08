Prosegue il lavoro del Milan, che sembra intenzionato a concludere questa sessione di mercato con un ultimo acquisto in attacco. Viste le difficoltà per arrivare a Mehdi Taremi, che ha il contratto in scadenza nel 2024 e su cui i rossoneri potrebbero puntare la prossima stagione, il nome nuovo per l'attacco rossonero è Sèkou Mara, giovane classe 2002 in forza al Southampton che rappresenterebbe la prima alternativa a Taremi.

Sèkou Mara, il nome nuovo per l'attacco rossonero

Dopo appena una stagione disputata in Premier League con la maglia del Southampton, dove ha collezionato un gol e due assist in 22 presenze, l'esperienza di Sèkou Mara in Inghilterra potrebbe interrompersi.

Il giovane talento classe 2002, sarebbe stato proposto al Milan che sarebbe alla caccia di un terzo attaccante da inserire in rosa insieme a Giroud e Okafor. Il giocatore potrebbe approdare a Milano, in caso di partenza in prestito di Lorenzo Colombo, per il quale comunque Pioli a speso parole d'elogio al termine del match contro il Torino in merito alle domande sul futuro dell'attaccante ex Lecce.

La valutazione fatta dal Southampton per l'attaccante francese si aggira intorno ai 10 milioni di euro, cifra che i rossoneri non sarebbero disposti a sborsare, per questo Furlani e Moncada spingerebbero per un prestito con opzione per il riscatto.

La prima scelta per il Milan resta Taremi

Nonostante le difficoltà per arrivare a Mehdi Taremi, più volte accostato al Milan in questa sessione di calciomercato, il club rossonero vorrebbe compiere un ultimo tentativo fino all'1 Settembre per garantire a Stefano Pioli un centravanti di spessore, in grado di alternarsi con Giroud, senza stravolgere l'attacco a livello di caratteristiche individuali.

Le problematiche di questa trattativa sono legate alla valutazione fatta dal Porto, che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, cifra non distante dai 20 milioni di euro che i rossoneri avrebbero offerto ai Dragoes.

Nel frattempo, il giocatore iraniano continua ad allenarsi regolarmente, con il tecnico Sergio Conceicao che lo ha schierato titolare nei primi tre impegni in campionato della sua squadra, dove Taremi non ha brillato fornendo prestazioni al di sotto del suo reale valore.

La dirigenza rossonera avrebbe fatto sapere ai portoghesi che non si spingerà oltre questa ultima offerta, ed è per questo che starebbe valutando anche altre soluzioni, tra cui la possibile permanenza a Milano di Lorenzo Colombo, per cui diversi club di Serie A avrebbero proposto il prestito, prima fra tutte il Monza, ma che al momento attendono una risposta ufficiale del Milan in merito al futuro del suo attaccante.