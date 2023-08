La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante queste ultime settimane di Calciomercato estivo. Si è parlato molto di cessioni pesanti negli ultimi giorni per agevolare un possibile arrivo di Romelu Lukaku. Il giocatore belga rimane un giocatore che piace a Massimiliano Allegri, ma il suo arrivo passa da una cessione nel settore avanzato. Potrebbe essere Moise Kean a lasciare la società bianconera durante il calciomercato estivo, considerando anche le problematiche nella cessione di due giocatori come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Si era parlato di uno scambio di mercato fra la giovane punta e Lukaku ma la società bianconera chiedeva al Chelsea una somma di circa 40 milioni di euro aggiuntiva.

Il Chelsea ha deciso di non accettare la richiesta della società bianconera ma il belga potrebbe arrivare lo stesso a Torino, magari proprio con la cessione di Moise Kean. Sul giocatore ci sarebbe la Fiorentina, pronta a valutare il suo acquisto in prestito con diritto di riscatto.

Kean nel mirino Fiorentina

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a valutare la cessione di Moise Kean. Il giocatore è stato uno dei migliori della Juventus nel pre-campionato ma potrebbe lasciare la società bianconera anche per agevolare l'arrivo di Romelu Lukaku, che sarebbe la richiesta di mercato di Massimiliano Allegri.

La punta cresciuta nel settore giovanile bianconero potrebbe trasferirsi alla Fiorentina, alla ricerca di una punta in aggiunta al nuovo acquisto Beltran. La società toscana potrebbe offrire alla Juventus per Kean un prestito con diritto di riscatto per un totale di 20 milioni di euro. La valutazione di mercato della giovane punta è di circa 30 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe accontentarsi di qualche milione in meno solo se la Fiorentina inserisse un eventuale obbligo di riscatto sul cartellino di Kean.

Si era parlato nelle ultime settimane di una possibile cessione di uno fra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa ma non sono arrivate offerte importanti e per questo la società bianconera potrebbe valutare la partenza di Kean. Si era parlato anche della cessione di Milik ma attualmente la Roma, società che aveva dimostrato interesse per il giocatore, non sarebbe disposta a spendere 15 milioni di euro per il cartellino.

Il possibile mercato della Juventus

Rimanendo in tema cessioni la Juventus starebbe lavorando alla partenza di Enzo Barrenechea in prestito, che a breve dovrebbe essere ufficializzato dal Frosinone. Dovrebbe partire anche Fabio Miretti, anche lui in prestito. Si parla del possibile acquisto di un centrocampista, a tal riguardo piace Khephren Thuram del Nizza ma anche Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid.