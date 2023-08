In questi ultimi giorni di Calciomercato, la Juventus vorrebbe completare la rosa a disposizione di Max Allegri. Per puntellare l'organico, tutto passa dalle eventuali cessioni di alcuni calciatori come Moise Kean e Filip Kostic che non sono delle prime scelte per il tecnico della Vecchia Signora.

Juve, il Siviglia monitora Kean: può partire anche Kostic

Dopo l'interesse del Fulham e il mancato scambio con Alexis Saelemakers, Kean sarebbe finito nel mirino del Siviglia che vuole puntellare il reparto offensivo dopo un inizio di stagione non esaltante.

Il club spagnolo non vuole però avvicinarsi alla richiesta di 30 milioni di euro da parte del club bianconero che vorrebbe cedere l'ex bomber del Psg a titolo definitivo. Molto dipenderà dalla reale offerta che potrebbe arrivare in questi ultimi giorni, con il Siviglia che punterebbe a un prestito con un diritto di riscatto.

Con l'eventuale addio di Kean, la Vecchia Signora potrebbe ritornare fortemente su Alvaro Morata che però viene ritenuto un elemento importante per il reparto offensivo dell'Atletico Madrid. Solo con il pagamento della clausola rescissoria attorno ai 19-20 milioni di euro, l'attaccante spagnolo potrebbe ritornare in Italia e vivere la sua terza avventura con la maglia bianconera.

Difficile invece una riapertura per la pista che porta a Domenico Berardi, con il Sassuolo che non ha intenzione di cedere il suo numero dieci a pochi giorni dalla chiusura del mercato.

Kean non è il solo calciatore per il quale la Juventus valuterebbe offerte in questi ultimi giorni di mercato. Infatti, anche il futuro di Filip Kostic è in bilico.

Con l'ottimo avvio di stagione di Cambiaso, l'ex esterno dell'Eintrach non è più una prima scelta per Allegri e con un'offerta attorno ai 20-25 milioni di euro potrebbe partire. Oltre all'interesse di alcuni club tedeschi, potrebbe esserci un sondaggio del Barcellona. Con l'eventuale addio di Kostic, la Juve potrebbe ritornare fortemente su Emil Holm dello Spezia.

Juve, Kajo Jorge e Soulè al Frosinone in prestito

Altro obiettivo della Juventus è quello di cedere alcuni giovani in prestito e farli crescere dal punto di vista del minutaggio e dell'esperienza nel campionato italiano.

E' il caso di Kajo Jorge e Matias Soulè che salutano momentaneamente il club bianconero e approdano al Frosinone di Eusebio Di Francesco. Una doppia operazione in prestito con i due giovani attaccanti che potranno avere uno spazio importante nelle rotazioni dell'ex tecnico della Roma, aumentando così la qualità e il valore del reparto offensivo del Frosinone.

Chi invece è pronto a restare in quel di Torino è Samuel Iling-Junior. Con l'eventuale addio di Kostic, l'esterno inglese diventerebbe così la prima alternativa a Cambiaso. Discorso simile anche per Fabio Miretti che nonostante il forte interesse della Salernitana e del Lecce potrebbe far parte della rosa di Allegri anche per questa stagione.