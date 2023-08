La nuova stagione di Serie A non è partita nel migliore dei modi per la Roma; un pareggio alla prima giornata con la Salernitana e una sconfitta di misura con l'Hellas Verona alla seconda. Ma il futuro giallorosso potrebbe però cambiare volto grazie alle recenti novità di Calciomercato. La dirigenza della Capitale avrebbe trovato l'accordo con il Chelsea per il prestito di Romelu Lukaku. L'attaccante belga potrebbe dunque mettere la parola fine alla telenovela di questa estate; dal "tradimento" all'Inter al presunto flirt con Juventus e Milan, fino all'attuale trattativa in dirittura d'arrivo con la Roma.

Calciomercato Roma, Josè Mourinho pronto ad abbracciare Romelu Lukaku

Dopo settimane infuocate dal punto di vista di rumors e retroscena, per Romelu Lukaku sembra essere arrivata la svolta per siglare l'addio al Chelsea. La Roma sarebbe pronta ad accoglierlo e nel corso degli ultimi giorni la trattativa si è avviata in maniera positiva verso la conclusione. Dopo che belga nella giornata di ieri aveva fatto intendere un suo imminente arrivo nella Capitale quest'oggi per mettere la firma sul contratto, è stato Tiago Pinto a placare gli entusiasmi.

Nelle ultime ore sembra però essere arrivata la svolta; il nodo sull'indennizzo per il prestito secco sarebbe stato sciolto. L'intesa sarebbe stata raggiunta sulla base di 5 milioni di euro più eventuali bonus; la palla ora passa al calciatore.

Accordo tra Roma e Chelsea per il prestito di Lukaku: si lavora per l'ingaggio

La trattativa per il prestito di Romelu Lukaku dal Chelsea alla Roma potrebbe svoltare nelle prossime ore. Trovato l'accordo tra le due società per i termini del prestito, resta ora da sciogliere il nodo ingaggio per il classe 1993. Stando alle ultime indiscrezioni, il belga dovrebbe accettare una corposa riduzione dello stipendio; intorno ai 7,5 milioni.

Sembra però trapelare un discreto ottimismo rispetto alla volontà del centravanti di accontentare le richieste giallorosse siglando così il suo ritorno in Italia, sponda Roma. La speranza dei tifosi e di Josè Mourinho sarebbe dunque quella di poter avere a disposizione Big Rom già per la prossima giornata di campionato contro il Milan.

Roma, dall'affare Lukaku alla 'grana' Dybala: preoccupano le condizioni dell'argentino

La necessità giallorossa di avere Romelu Lukaku a disposizione per il prossimo big match di Serie A contro il Milan è probabilmente legata anche all'apprensione per le condizioni di Paulo Dybala. Il fantasista argentino ha rimediato un infortunio nel corso dell'ultima sfida contro l'Hellas Verona, chiamando il cambio poco dopo la prima ora di gioco.

Il fastidio all'adduttore destro potrebbe non rivelarsi qualcosa di serio, ma in ogni caso non sarebbe da escludere la necessità di un riposo che metterebbe in discussione la sua presenza per la prossima giornata di campionato. L'ideale per Josè Mourinho sarebbe avere a pieno regime la Joya, al fianco dell'eventuale colpo di mercato: Romelu Lukaku.