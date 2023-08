Nelle scorse ore l'ex tecnico Fabio Capello ha parlato della Juventus e di quelle che potrebbero essere le ambizioni dei bianconeri per il tricolore.

Dello stesso argomento hanno detto la loro anche i giornalisti Tancredi Palmeri su e Tony Damascelli.

Juventus, Capello: 'Metto i bianconeri favoriti per il tricolore insieme al Napoli e all'Inter perché non hanno le coppe'

L'ex allenatore di calcio Fabio Capello ha parlato a Sportweek di quella che per lui potrebbe essere la griglia di partenza delle favorite per lo scudetto, inserendo la Juventus fra le pretendenti al titolo.

"Sarà un campionato molto combattuto e difficile per tutti, perché difficile ed equilibrato. C'è stato un livellamento verso l'alto del nostro calcio. Ho tre favorite in ordine alfabetico: Inter, Juve e Napoli. L'Inter per la forza complessiva, il Napoli se tiene Osimhen e la Juve che ha solo l'impegno del campionato".

Capello si è poi voluto concentrare sull'Inter, sottolineando come i nerazzurri abbiano perso in sede di calciomercato due calciatori utili per la transizione rapida del pallone come Dzeko e Lukaku ma abbiano messo in rosa un elemento dalle grandi doti di inserimento come Davide Frattesi.

Tancredi Palmeri: 'Juventus nutre ambizioni sottotraccia grazie alla mancanza di coppe europee'

Anche il giornalista sportivo Tancredi Palmeri ha scritto su Sportitalia.com un editoriale dedicato alla lotta scudetto e a quelle che potrebbero essere le protagoniste dell'annata appena iniziata: "In questa Serie A è tutto da scoprire chi è davvero favorito: tra le certezze del Napoli che deve però gestire l’enigma del continuare a vincere, e le ambizioni sottotraccia della Juventus libera da coppe, e l’effervescenza del laboratorio Milan, e i galloni da vicecampione d’Europa dell’Inter prigioniera dei propri debiti.

E poi Roma, Atalanta e Fiorentina, vere regine del mercato".

Juve, Damascelli: 'I bianconeri si giocano la faccia dopo la scorsa annata'

Infine, anche il giornalista sportivo Tony Damascelli ha dato una lettura di quella che potrebbe essere l'annata della Juventus e le sue ambizioni per il tricolore: "Dopo la stagione horribilis la Juventus va a giocarsi la faccia soltanto in campionato, la punizione può essere servita anche al suo allenatore che si mette in discussione e non è poco".

Damascelli, sulle colonne del quotidiano Il Giornale ha poi scritto sul Napoli: "Per gli allibratori il Napoli parte con il vantaggio dello scudetto vinto e di una solidità costruita da Spalletti & Giuntoli che Garcia & De Laurentiis dovranno confermare"