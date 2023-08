Uno dei giocatori simbolo dell'Inter è senza ombra di dubbio Nicolò Barella. Non è un caso che il centrocampista sia stato nominato come vice capitano dalla società nerazzurra, alle spalle di Lautaro Martinez. Le sue qualità sono indiscutibili ed è inevitabile che intorno a lui ci sia sempre interesse da parte dei top club europei. Tra questi ci sarebbe anche l'Arsenal, che avrebbe messo gli occhi sul centrocampista nerazzurro in vista delle ultime battute della sessione estiva di Calciomercato. Ci sono stati già dei contatti tra il club meneghino e i Gunners e nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi colloqui tra le due società.

La Lazio è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. I biancocelesti stanno sondando diverse piste ma nelle ultime ore ci sarebbe stata un'accelerazione importante per Nicolò Rovella. Il club starebbe trattando con la Juventus già da qualche settimana per Luca Pellegrini, ma l'affare potrebbe ampliarsi ulteriormente.

Arsenal su Barella

L'Arsenal avrebbe messo gli occhi su Nicolò Barella stando a quanto riportato dall'Inghilterra in queste ultime ore. Nonostante l'arrivo di Declan Rice dal West Ham per oltre 100 milioni di euro, i Gunners vorrebbero fare un altro grande colpo in mezzo al campo e avrebbero individuato nel classe 1997 l'innesto ideale. Il vice capitano dell'Inter ha alzato il suo status all'interno dello spogliatoio, ma a livello di qualità fa la differenza da almeno tre anni e anche l'anno scorso è stato decisivo, mettendo a segno sei reti e collezionando sei assist in trentacinque partite di campionato, a fronte di tre gol realizzati in Champions League.

Le due società stanno parlando da diverse settimane per altri obiettivi ma adesso l'affare potrebbe ampliarsi ulteriormente. L'Inter, infatti, avrebbe chiesto agli inglesi informazioni su Folarin Balogun e Tomiyasu e proprio per questo motivo l'Arsenal avrebbe approfittato cercando di intavolare uno scambio chiedendo in cambio il cartellino proprio di Barella.

Difficile, però, che la società nerazzurra prenda in considerazione l'affare, a meno che non venga aggiunto un conguaglio economico da almeno 40 milioni di euro.

Lazio su Rovella

La Lazio è sempre alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo: nel mirino della Lazio ci sarebbe Nicolò Rovella [VIDEO], che alla Juventus rischia di trovare poco spazio visto che si giocherà una volta a settimana.

I due club starebbero trattando anche Luca Pellegrini e per questo potrebbe essere intavolato un maxi scambio con Luis Alberto che, qualora non dovesse rinnovare potrebbe trasferirsi a Torino, altrimenti il club di Lotito dovrebbe versare nelle casse bianconere tra i 25 e i 30 milioni di euro.