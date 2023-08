Nelle scorse ore il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rivelato ai microfoni di Rai 2 come l'attaccante italiano Domenico Berardi non approderà nella Juventus per restare nel club emiliano. Di conseguenza, la società bianconera potrebbe lasciare la rosa nello stato attuale o cercare di cedere un calciatore come Moise Kean per poi lanciare l'assalto ad Alvaro Morata dell'Atletico Madrid.

Juventus, Carnevali su Berardi: 'Non ci sono possibilità che Domenico passi nel club bianconero'

"Berardi? Non ci sono possibilità che vada alla Juventus.

È un grande professionista e si sta comportando in maniera perfetta" queste le parole che ha dichiarato il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali nell'intervista rilasciata nelle scorse ore su Rai Due. Carnevali, restando in tema Berardi, ha poi rintuzzato dicendo: "Quanto da fastidio il caso Berardi da 1 a 10? Anche 11. Fa parte del nostro sistema. Penso ci sia da lavorare molto per migliorare anche questo tipo di sistema perché alla fine di queste situazioni chi ne viene penalizzato".

Un pensiero, quello di Carnevali sostanzialmente ribadito rispetto a quanto sostenne lo stesso nell'intervista rilasciata solo qualche giorno fa alla Gazzetta dello Sport nella quale affermava di ritenere Berardi fuori dal mercato del Sassuolo.

Juventus, con Berardi bloccato i bianconeri potrebbero virare su Morata

Dopo le nuove parole di Carnevali ora alla Juventus resterebbero due strade, quella di non acquisire ulteriori calciatori lasciando la rosa cosi com'é a Massimiliano Allegri o quella di sperare in un colpo di mercato last minute. Questo potrebbe avversarsi qualora uscisse prima un giocatore dalla Continassa e tra i papabili partenti ci sarebbe Moise Kean, attaccante italiano che i bianconeri valuterebbero 20 milioni di euro.

Se il classe 2000 venisse prelevato da uno di quei club che avrebbero chiesto informazioni per lui, allora la società bianconera potrebbe accelerare per Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. Il centravanti spagnolo e la società piemontese si sarebbero già seduti a tavoli trovando un accordo di massima, come sarebbero già chiare le richieste dei "Colchoneros" per lasciare andare il bomber iberico, circa 20 milioni di euro.

In ogni caso oltre a Morata la Juventus valuterebbe altri profili per il ruolo dell'attaccante e tra questi starebbe definitivamente sfumando la pista che porterebbe i bianconeri a Romelu Lukaku: l'attaccante belga attualmente in forza al Chelsea sarebbe ad un passo dal trovare l'accordo per approdare con la formula del prestito annuale nella Roma di José Mourinho.