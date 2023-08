La Juventus, nel match contro il Bologna valevole per la seconda giornata di Serie A, ha pareggiato per 1-1 allo Stadium di Torino. I bianconeri in questa circostanza sono apparsi meno pimpanti rispetto all’esordio vincente in trasferta contro l’Udinese.

Nel primo tempo la squadra di Allegri ha fatto fatica a imporre il proprio ritmo e un errore di Alex Sandro ha portato il gol dei rossoblù. Nella ripresa, però, i bianconeri sono entrati in campo con un piglio di diverso all'80° minuto Vlahovic ha trovato il gol che ha fissato il punteggio sull’1-1 finale.

Al termine della partita il bomber serbo ha poi deciso di andare sotto la curva bianconera e ha chiesto il sostegno dei tifosi per il resto della stagione: “È lunga ancora, dai, dai”. Un gesto che ha dimostrato l'attaccamento del centravanti serbo ai tifosi bianconeri.

Dusan Vlahovic è sempre più trascinatore della Juventus

Dusan Vlahovic, in queste estate, è stato spesso al centro dei rumors di calciomercato, in particolare per diverse settimane i media hanno parlato di un possibile scambio con Romelu Lukaku, che ora è vicinissimo alla Roma [VIDEO], ma alla fine Juventus e Chelsea non hanno trovato un accordo sul conguaglio economico che i blues avrebbero dovuto pagare ai bianconeri.

La volontà del bomber serbo, però, sarebbe sempre stata quella di rimanere a Torino.

Adesso, quando mancano pochi giorni dalla fine del mercato, sembra estremamente difficile che Dusan Vlahovic possa lasciare la Juventus, a maggior ragione dopo il gesto di avvicinarsi ai tifosi dopo il match pareggiato contro il Bologna.

In estate il centravanti serbo ha fatto di tutto per rimettersi in forma dalla pubalgia e adesso i frutti del suo lavoro si vedono in campo, con due reti segnate nelle prime due giornate di campionato.

Il suo obiettivo è quello di essere sempre più il trascinatore dei bianconeri.

Il messaggio di Danilo, il nuovo capitano della Juventus

Un altro dei giocatori simbolo del nuovo corso bianconero è Danilo. Il brasiliano è diventato a tutti gli effetti il capitano della Juventus dopo che Leonardo Bonucci è stato messo fuori rosa.

Nelle scorse ore il difensore verdeoro ha voluto condividere un messaggio sui social per commentare il pareggio casalingo contro il Bologna: “Il carattere della squadra e il modo in cui abbiamo cercato di raggiungere la vittoria fino alla fine indicano quello che dovrebbe essere il nostro atteggiamento per l'intera stagione”.