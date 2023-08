Seconda giornata di Serie A e prima partita tra le mura amiche per il Milan che ospita il Torino. Il fischio d'inizio dell'arbitro Maurizio Mariani della sezione CAN di Aprilia sarà sabato 26 Agosto alle ore 20.45. La squadra di Pioli si trova tra quelle che conducono la classifica dopo una sola giornata giocata, il Milan infatti ha battuto il Bologna all'esordio stagionale. Tutto a 0, ma un punto messo in cascina per il Torino in virtù dello 0 a 0 del posticipo di lunedì scorso contro il Cagliari. Il Torino nella scorsa stagione ha fatto male al Milan eliminando pure i rossoneri dalla Coppa Italia.

Il Calciomercato a 5 giorni dalla fine dovrebbe portare i tasselli mancanti per tutte le squadre, ma il campo vuole le massime attenzioni e allora i tecnici sono costretti a fare scelte alle volte anche drastiche. La dirigenza del Milan starebbe valutando le uscite in questa sessione di calciomercato oltre ad un vice Giroud e un vice Theo.

Mister Stefano Pioli è pronto a confermare la formazione iniziale dell'esordio in campionato con Olivier Giroud come terminale offensivo e Christian Pulisic sulla destra con Rafael Leao a sinistra. Prima convocazione per Junus Musah che ha scontato la squalifica nello scorso turno di campionato, probabilmente potrebbe fare il suo esordio a gara in corso dato che il terzetto titolare dovrebbe essere composto da Rade Krunic, sirene di calciomercato ancora attive anche per lui, con Ruben Loftus-Cheek e Tijani Reijnders.

Davide Calabria e Pierre Kalulu si giocano una maglia sulla fascia destra con il capitano rossonero favorito rispetto al francese. Confermatissimi Malik Thiaw e Fikayo Tomori con la freccia Theo Hernandez sulla sinistra. In difesa prima chiamata anche per il neo acquisto Marco Pellegrino.

L'allenatore granata Ivan Juric si affida a Tony Sanabria come terminale offensivo, anche se le condizioni fisiche di Pietro Pellegri spingono l'ex rossonero a volersi ritagliare almeno uno scampolo di partita.

In porta dovrebbe essere confermato Nemanja Milinkovic-Savic con una difesa a tre composta da Perr Schuurs, Alessandro Buongiorno entrambi richiesti in questa sessione di calcio mercato e dall'ex giocatore del Milan Ricardo Rodriguez. Dopo un esordio non del tutto convincente, a destra dovrebbe essere confermato Raoul Bellanoca con Mergim Vojvoda a sinistra mentre al centro Samuele Ricci e Ivan Ilic dovrebbero avere la meglio su Tameze.

Sulla trequarti sembrerebbefor favoriti Nikola Vlasic e Nemanja Radonjic per un 3-4-2-1 che potrebbe mutare nel corso della gara nel caso in cui Juric decida di far entrare Karamoh o Linetty.

I convocati di Ivan Juric per la sfida con il Milan

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa.

Difensori: Bayeye, Buongiorno, N’Guessan, Rodriguez, Schuurs, Zima;

Centrocampisti: Bellanova, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Lazaro, Linetty, Ricci, Tameze, Vojvoda;

Attaccanti: Karamoh, Pellegri, Sanabria, Radonjic, Vlasic.

Milan - Torino: quote e pronostico

Le quote dicono Milan favorito con la vittoria a 1,75 mentre la vittoria esterna per il Torino a 5 gira alta, ma non troppo, il pareggio, risultato di moda tra le due compagini, si assesta a 3,60.

Le quote over prevedono un over 2,5 prevedono un 1,95 contro l'under che quasi si pareggia mentre l'over 3,5 con l'over a 3,75 e l'under a 1,20. Non si prevede pertanto una partita ricca di gol in effetti la giornata scorsa il Milan ha segnato due reti e il Torino ha il tabellino dei gol segnati ancora a 0. Il primo marcatore dell'incontro con 4,5 dovrebbe essere Olivier Giroud seguito nelle probabilità da Rafael Leao a 5 e dalla coppia Okafor - Pulisic entrambi a 5,5. Per il Torino Tony Sanabria a 8,25 è il favorito ad aprire le sorti della gara, seguito da Pietro Pellegri a 11.