In vista della fine della sessione estiva di Calciomercato, il Milan è alla ricerca di un vice Giroud.

Quattro sarebbero i nomi che stanno emergendo come opzioni di rilievo: Hugo Ekitike, Mehdi Taremi, Lorenzo Colombo e Armando Broja.

Hugo Ekitike: il talentuoso francese del PSG

Il primo nome in lizza è quello di Hugo Ekitike [VIDEO], giovane stella francese che ha catturato l'attenzione della dirigenza del Milan grazie alle sue prestazioni nella Ligue 1 con il PSG. Il suo stile di gioco aggressivo e la capacità di segnare gol in modo abbastanza regolare lo rendono un'opzione attraente per il ruolo di vice Giroud.

È noto per la sua abilità nel mantenere il possesso della palla anche nello stretto e per la capacità di sfondare nelle difese avversarie con rapidi dribbling. Fino ad ora, può vantare 13 gol e 8 assist in Ligue 1 nelle sue esperienze con il Reims e il PSG.

Mehdi Taremi: l'alternativa iraniana

Nonostante l'interesse per Ekitike, il Milan non ha limitato la sua ricerca a un solo nome. Mehdi Taremi, attaccante iraniano, è considerata un'alternativa di grande valore. Le sue prestazioni in campo internazionale lo rendono una scelta interessante per il reparto offensivo del Milan. Il centravanti è noto per la sua capacità di sfruttare al meglio le opportunità in area di rigore, ma costa circa 30 milioni di euro, non esattamente poco.

Lorenzo Colombo: il giovane talento italiano

Lorenzo Colombo, giovane attaccante italiano, è emerso come una delle scelte più promettenti del Milan. Dopo due stagioni di in prestito, l'attaccante della nazionale azzurra Under 21 ha dimostrato il suo valore e sta convincendo la dirigenza rossonera a puntare su di lui. La sua versatilità in attacco e la capacità di creare occasioni da gol anche in 'solitaria' lo rendono un'opzione ideale per affiancare Giroud.

Nella scorsa stagione ha contribuito in maniera importante alla salvezza del Lecce con 5 gol e 2 assist in 33 presenze in Serie A.

Armando Broja: Il prospetto albanese

Armando Broja, giovane attaccante albanese di proprietà del Chelsea, è l'ultimo nome del roster.

Dopo una stagione in prestito al Southampton in Premier League, dove ha firmato 6 gol e un assist in 32 presenze, ha dimostrato il suo talento e la sua capacità di adattarsi a una lega competitiva come quella inglese una volta rientrato al Chelsea l'anno dopo, quando ha segnato un gol e realizzato un assist in 12 presenze in Premier.

Poi un lungo infortunio da cui è faticosamente guarito, il Milan sembra interessato a portarlo in Serie A ma l'età e le condizioni fisiche lo rendono l'ultima scelta nella scala delle preferenze. I rossoneri continuano insomma a sfogliare la margherita ma il tempo stringe e Giroud non può restare l'unico riferimento offensivo di peso dell'annata. I prossimi giorni saranno decisivi.