Le ultime a debuttare in questa nuova stagione della Serie A sono il Bologna e il Milan. Occhi puntati sul Milan di Stefano Pioli che dovrà rispondere presente allo scoppiettante inizio di tutte le pretendenti al vertice della classifica. Lo stesso tecnico ha usato un vecchio adagio: partire bene perché "chi ben parte è già a metà dell'opera".

Il fischio d'inizio allo stadio Dall'Ara di Bologna sarà alle ore 20.45 di lunedì 21 agosto, con Luca Pairetto della sezione CAN di Nichelino che dirigerà l'incontro.

La formazione del Bologna

Thiago Motta dovrà fare a meno di Marko Arnautovic, ritornato all'Inter dopo 13 stagioni [VIDEO], e dovrà trovare un nuovo riferimento per il suo attacco.

Musa Barrow, con le valigie in mano e già infortunato, non sarà del match, e il ruolo del terminale offensivo dovrebbe essere ricoperto da Joshua Zirkzee con Dan Ndoye al debutto a fargli da spalla o a destra o a sinistra. Il terzo d'attacco sarà uno tra Michel Aebischer e Riccardo Orsolini.

In pieno calciomercato la squadra di casa dovrà pescare almeno un altro rinforzo in fase offensiva, perché la coperta ora è molto corta. A centrocampo a disegnare geometrie ci sarà Nicolas Dominguez, spesso accostato ai rossoneri in caso di partenza di Rade Krunic. In difesa da tenere d'occhio il possibile esordio di Sam Beukema a fare coppia con Jhon Lucumi. Sulla destra invece dovrebbe essere confermato il terzino goleador Stefan Posch.

La formazione del Milan

In casa Milan le defezioni sono solamente due: l'infortunato Ismael Bennacer e il giovane Yunus Musah, che deve scontare un turno di squalifica rimediato nella scorsa stagione, quando indossava la divisa del Valencia.

Salutato il 4-2-3-1, il Milan si dovrebbe presentare all'inizio della stagione con un 4-3-3 dove Krunic da perno basso del centrocampo dovrebbe fare reparto con Ruben Loftus-Cheek e l'olandese Tijjani Reijnders.

Il riferimento offensivo sarà Olivier Giroud che cercherà i cross da sinistra di Theo Hernandez e Rafael Leao, mentre da destra si giocano una maglia Pierre Kalulu e Davide Calabria con Christian Pulisic come terminale offensivo di quella fascia. In difesa le due "T", ovvero Malick Thiaw e Fikayo Tomori dovrebbero agire da titolari con Mike Maignan alle spalle.

Staremo a vedere se le eventuali voci di calciomercato verranno ascoltate dai due allenatori nelle scelte durante la gara, ma come dichiarato da Andrea Sottil in conferenza stampa a Udine, un campionato con delle rose incerte per quasi tre gare è difficilissimo e rovina spesso il lavoro degli allenatori.

Gli uomini di Thiago Motta a disposizione per la partita contro il Milan:

Portieri: Bagnolini, Skorupski, Ravaglia.

Difensori: Beukema, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Ndoye, Orsolini, Van Hooijdonk, Zirkzee.

Bologna - Milan: le quote e il pronostico

I bookmakers dicono rossonero e la vittoria del Milan infatti viene quotata solamente 1,90 mentre la vittoria dei padroni di casa a 4 sarebbe un buon azzardo a livello di scommessa, con il pareggio che comunque si fa ben pagare a 3,50. L'over 3,5 a 3,15 non trasmette la fiducia nei gol da parte delle case di scommessa che con un over 2,5 a 1,90 fa pensare di giocare altre opzioni per questa partita. Il risultato esatto con la quota più bassa è lo 0-1 a 7,25 seguito dal 1-2 a 9 e dal 0-2 a 10 per quanto riguarda le vittorie rossonere, ma c'è un 1-1 a 6,75 che divide e che potrebbe far pensare al pareggio.

Sono due i giocatori del Milan che dovrebbero aprire la partita con un gol: Olivier Giroud e Rafael Leao. Anche la terza posizione è occupata da un giocatore del Milan, ovvero l'americano Christian Pulisic. Fuori dal podio ci sono due giocatori del Bologna che contro il Milan hanno sempre sfoderato buone prestazioni: Zirkzee e Orsolini.