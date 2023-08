Nell'ultima intervista rilasciata al giornale AS, il talentuoso calciatore argentino Paulo Dybala ha condiviso una serie di riflessioni sui momenti importanti della sua carriera calcistica, compresi i sette anni trascorsi alla Juventus e la sua nuova avventura con la Roma, iniziata la scorsa stagione dopo essere andato in scadenza di contratto con la società bianconera.

Fra gli argomenti di cui ha parlato l'argentino c'è stato anche l'addio inaspettato alla Juventus, come sottolineato da lui stesso. La punta ha dichiarato che solo qualche mese prima dalla scadenza del suo contratto con la Juventus aveva capito che non avrebbe più fatto parte del progetto sportivo bianconero.

Il giocatore Dybala ha parlato del suo addio alla Juventus

'Addio alla Juventus? Non è stato facile ed è stato inatteso. Qualche mese prima avevo scoperto che non sarei stato preso in considerazione dal club, ma fino a pochi giorni precedenti la realtà era diversa'. Queste le dichiarazioni di Paulo Dybala in una recente intervista al giornale sportivo As. L'argentino ha aggiunto che la notizia della sua partenza è stata un colpo duro per lui, soprattutto considerando il legame profondo che aveva sviluppato con la società bianconera. Dybala ha ricordato con affetto il periodo trascorso a Torino, dove si era costruito una seconda casa, avendo anche instaurato un rapporto speciale con i tifosi.

Nonostante la sorpresa e la delusione per l'addio, l'attaccante ha dimostrato grande maturità nell'affrontare il cambiamento inevitabile che il mondo del calcio può portare.

La volontà di Dybala era quella di rimanere alla Juventus

Il giocatore Paulo Dybala ha riconosciuto che la sua intenzione era quella di rimanere alla Juventus, ma ha sottolineato la natura mutevole e imprevedibile dello sport.

Ha dichiarato che il calcio è fatto di sfide, e sebbene sia difficile dire addio a una squadra che è stata così significativa per lui, sa che questa è una realtà che coinvolge molti giocatori.Tuttavia, nonostante il suo passato con la Juventus, Dybala ha espresso gratitudine nei confronti del club che gli ha permesso di crescere sia come calciatore che come individuo.

Ha evidenziato che i sette anni trascorsi con la Vecchia Signora sono stati molto belli e hanno contribuito alla sua evoluzione professionale. Con la Juventus ha avuto modo di giocare con Cristiano Ronaldo, con la nazionale argentina invece con Leo Messi, una situazione che ha permesso a Paulo Dybala di crescere e migliorare. L'argentino non ha nascosto il fatto di sentirsi un privilegiato nell'aver giocato con due dei giocatori più forti della storia del calcio. Fra gli obiettivi da giocatore c'è anche la Coppa America, vinta dall'Argentina nel 2021 ma Dybala in quell'occasione non fu disponibile. Per questo cercherà di vincerla nel 2024 con la nazionale argentina.