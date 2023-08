La Juventus ha iniziato con il piede giusto il proprio campionato vincendo 3 a 0 a Udine contro l'Udinese. Ottima prestazione nel primo tempo della squadra di Allegri che è andata a segno con Chiesa, Vlahovic e Rabiot.

In difesa il tecnico si è invece affidato ai tre centrali brasiliani, ovvero Danilo, Bremer ed Alex Sandro e nonostante quest'ultimo sia molto stimato dal tecnico non si spengono le voci circa un suo possibile addio.

Il giocatore ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2024 e guadagna circa 6 milioni di euro a stagione: su di lui ci sarebbe un interesse dall'Arabia Saudita anche se fin qui non sono arrivate offerte ufficiali alla società bianconera.

La Juventus valuterebbe offerte per Alex Sandro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dunque, se dovesse arrivare un'offerta la Juventus valuterebbe la cessione di Alex Sandro. Il brasiliano è uno dei giocatori che guadagna di più nella società bianconera, circa 6 milioni di euro a stagione, la cosa in combinato con l'età non più florida e con la politica di spending review adottata da Cristiano Guntoli fa si che il terzino ex Porto sia sul mercato.

Attualmente è l'unico centrale di piede sinistro in rosa anche perché Facundo Gonzalez, recente acquisto prelevato dal Valencia, dovrebbe trasferirsi in prestito in una società di Serie A. Il campionato è ormai iniziato, uno scenario senza Alex Sandro in bianconero appare dunque meno probabile di qualche settimana fa: con la probabile promozione da sesto centrale di Huijsen, che ha dimostrato ottime qualità ogni volta che è stato impiegato nel precampionato e che nella concretezza prenderà il posto di Leonardo Bonucci, il pacchetto difensivo dovrebbe dunque essere completo.

Il mercato della Juventus, i giovani andranno in prestito

La società sta lavorando anche su centrocampo e attacco: Fabio Miretti, che ieri ha giocato titolare contro l'Udinese, rischia di non trovare molto spazio dati i recuperi di Fagioli e Pogba, da qui l'idea di una cessione in prestito. Stesso discorso per Matias Soulé, che piace a diverse società di Serie A.

Di recente si è parlato anche di una possibile cessione di Moise Kean su cui ci sarebbe il Milan di Stefano Pioli. Se dovesse lasciare Torino non è da scartare la possibilità che arrivi Lukaku proprio nel finale di Calciomercato estivo. Il giocatore avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera sulla base di un triennale da 8 milioni l'anno.