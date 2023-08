Domenica 3 settembre alle ore 20:45 si terrà Empoli-Juventus, gara valida per la 3° giornata di Serie A 2023/24. Nel precedente turno di campionato la squadra guidata da Zanetti ha perso per 2-0 (doppietta di Colpani) allo Stadio Brianteo contro il Monza di Palladino. La Vecchia Signora, invece, ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Bologna di Thiago Motta: in rete Vlahovic per i bianconeri e Ferguson per la compagine emiliana.

Statistiche: Empoli e Juventus non pareggiano in gare ufficiali, considerando Serie A e Coppa Italia, dal 25 gennaio 2004 quando il match si concluse per 3-3 allo Stadio Carlo Castellani con le triplette di Rocchi e Trezeguet.

Empoli ancora a secco di punti

Mister Zanetti e il suo Empoli, dopo le sconfitte con Monza ed Hellas Verona, si trovano ancora a zero punti conquistati come la Lazio di Sarri e il Sassuolo di Dionisi. Per provare a mettere fieno in cascina, sebbene l'avversario non sarà almeno sulla carta tra i più agevoli, l'allenatore dei toscani potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Perisan a difesa dei pali. Pacchetto arretrato a quattro che sarà presumibilmente composto inizialmente da Cacace ed Ebuhei come terzini rispettivamente sinistro e destro, mentre Ismajli e Luperto faranno da filtro in mezzo. In mediana Marin e Grassi, sulla trequarti dovrebbero esserci dal primo minuto Baldanzi al centro, a sinistra Gyasi e a destra Cancellieri.

Pochi dubbi, in ultimo, sul vertice offensivo che avrà buone chance di essere Caputo.

Juventus, McKennie titolare a centrocampo

Massimiliano Allegri e la sua Juventus, a seguito del mezzo passo falso casalingo col Bologna, vorranno raddrizzare il tiro prima possibile tornando alla vittoria già contro l'Empoli, al fine di non perdere punti nella lotta Scudetto.

Per tornare a far bottino pieno, l'allenatore dei bianconeri si affiderà di nuovo al 3-5-2, con Perin come estremo difensore. Terzetto arretrato che sarà, c'è da scommetterci, confermato, quindi in campo dovrebbero esserci ancora una volta Alex Sandro, Bremer e Danilo. Cerniera di centrocampo che, invece, potrebbe essere formata da Cambiaso e Weah come esterni, in mezzo McKennie, Rabiot e Locatelli.

Probabile conferma anche per Chiesa e Vlahovic in attacco. Da valutare le condizioni di Szczesny, De Sciglio invece è ancora out.

Le probabili formazioni di Empoli-Juventus

Empoli (4-2-3-1): Perisan, Cacace, Luperto, Ismajli, Ebuehi, Grassi, Marin, Baldanzi, Gyasi, Cancellieri, Caputo. Allenatore: Zanetti.

Juventus (3-5-2): Perin, Alex Sandro, Danilo, Bremer, Cambiaso, McKennie, Rabiot, Locatelli, Weah, Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.