A poco meno di venti giorni dall'inizio del campionato e poco meno di un mese alla fine della sessione estiva di calciomercato, la Juventus risulta essere ancora un cantiere aperto. Sono ancora tanti dubbi sulla rosa che avrà a disposizione Massimiliano Allegri da qui a fine agosto. Un bilancio da sistemare, qualche reparto ancora da completare e un mercato fermo per la mancanza di un tesoretto da poter spendere. Ma a due settimane circa dall'inizio della Serie A si può già ipotizzare una possibile formazione della Juventus per la stagione 2023-24.

La possibile formazione della Juventus di Allegri

Per la stagione 2023-24 il tecnico bianconero ha annunciato di voler portare avanti il progetto legato al 3-5-2, modulo tattico che garantisce equilibrio alla sua Juventus.

Tra i pali - almeno per ora - vi è ancora Szczesny. Il portiere polacco è il titolare inamovibile della Juventus di Allegri, anche se davanti ad un'offerta irrinunciabile il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe sacrificarlo per esigenze di bilancio. Ad oggi però l'ex estremo difensore di Arsenal e Roma difenderà la porta bianconera.

In difesa potrebbe esserci qualche novità. Le uniche due certezze si chiamano Danilo e Gleison Bremer. I due brasiliani occuperanno rispettivamente la parte di braccetto destro e centrale della difesa a tre juventina.

Manca un titolare sulla sinistra. Considerando la sua presenza all'interno della rosa bianconera, oggi il trio difensivo verrebbe completato da Alex Sandro, per una difesa tutta verdeoro. C'è però da considerare che l'ex giocatore del Porto è sul mercato. In caso di sua cessione, Federico Gatti è l'alternativa più gettonata (a patto che non si intervenga sul mercato per l'acquisto di un difensore di caratura internazionale).

Esclusi dai titolari invece Leonardo Bonucci e Daniele Rugani.

In mezzo al campo Allegri spera di poter contare su Paul Pogba. Dopo la deludente scorsa annata, il francese si è allenato per farsi trovare pronto in vista della stagione 2023-24. Ci sono ancora dei dubbi sulla sua tenuta fisica e atletica, ma se dovesse recuperare sarebbe un titolare inamovibile di questa Juventus.

A completare il reparto troviamo sicuramente Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Attenzione però ai giovani Rovella e Fagioli, in continua crescita e seguiti con attenzione dal tecnico bianconero. Sulle corsie esterne, come quindi di centrocampo, spazio al neo acquisto Timothy Weah e a Filip Kostic. Al momento sugli esterni non ci sono grosse alternative, con Mattia De Sciglio, Andrea Cambiaso e Samuel Iling Junior che potrebbero far rifiatare i due giocatori durante l'anno.

In attacco si punta tanto su Federico Chiesa, che Allegri vuole trasformare in seconda punta. Al suo fianco - ad oggi - c'è Dusan Vlahovic. Ma il mercato potrebbe portare lontano da Torino l'attaccante serbo, e al suo posto potrebbe subentrare Romelu Lukaku.

Più defilati, pronti a sfruttare ogni occasione concessa dal mister bianconero troviamo Moise Kean e Arka Milik.

Così - salvo nuove operazioni di mercato - scenderebbe in campo oggi la Juventus di Allegri nella stagione 2023-24: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Pogba, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa; Vlahovic.

Cosa manca alla Juventus sul mercato?

Sono almeno tre gli acquisti che mancano all'appello della Juventus, senza considerare eventuali cessioni di pezzi da novanta che porterebbero ad ulteriori acquisti da qui a fine mese. Senza cessioni illustri, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrebbe portare a Torino almeno un difensore centrale per completare il trio insieme a Danilo e Bremer.

Se di piede mancino sarebbe ancor più utile.

In mezzo al campo è un rischio aspettare di conoscere le condizioni fisiche di Paul Pogba. Servirebbe una mezzala di qualità e quantità. I bianconeri hanno a lungo seguito Sergej Milinkovic-Savic e Franck Kessié: il primo si è trasferito in Arabia Saudita e il secondo potrebbe presto raggiungerlo. Ad Allegri servirebbe uno di questo livello.

Ed infine un quinto di centrocampo, o esterno a tutta fascia. Dietro Weah e Kostic c'è poca concorrenza e un giocatore che possa giocare su entrambe le fasce sicuramente non dispiacerebbe al mister juventino.

Dove può arrivare la Juventus nella stagione 2023-24?

Con l'esclusione dalle coppe europee per la stagione 2023-24, la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha grosse chance di lottare per il titolo.

I bianconeri infatti si ritrovano davanti una stagione con un solo torneo da portare avanti, la Serie A, alla quale si aggiungere - da metà stagione in poi - la Coppa Italia. L'assenza di competizioni europee permetterà al tecnico della Juventus di poter preparare ogni partita con una settimana piena di allenamenti, al contrario delle rivali per lo Scudetto, costrette a giocare una partita ogni tre giorni. Questo particolare, unito anche alla qualità della rosa, può rivelarsi fondamentale nella corsa al titolo.