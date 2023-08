Comincia a prendere forma il parco portieri dell'Inter per la stagione 2023-2024. Il titolare quasi certamente sarà Yann Sommer: il 34enne svizzero avrebbe già sostenuto le visite mediche presso la clinica Humanitas di Rozzano (Milano) e avrebbe anche firmato il contratto che dovrebbe legarlo ai nerazzurri fino al giugno del 2026. A questo punto, si attende solo il comunicato ufficiale da parte del club di Viale della Liberazione.

Alle spalle di Sommer, al momento, l'Inter ha in organico Raffaele Di Gennaro che, però, dovrebbe fungere da terzo portiere.

In rosa c'è anche Filip Stankovic. L'estremo difensore 21enne, però, è considerato dalla società milanese ancora inesperto per fungere da secondo portiere, e per questo motivo i dirigenti della Beneamata sarebbero alla ricerca di un altro "numero dodici".

Sfumato l'obiettivo Trubin (l'ucraino sarebbe vicino al Benfica), starebbe prendendo corpo la candidatura di Emil Audero. Il procuratore del portiere della sampdoria, Tullio Tinti, si è recato nella sede dell'Inter nella giornata di lunedì 7 agosto. Intercettato dai microfoni di Tuttomercatoweb ha dichiarato che Audero: "È più di un'idea".

L'Inter punta allo scambio di prestiti Stankovic-Audero

Tullio Tinti non ha nascosto che l'Inter, per Audero, potrebbe rappresentare un'opportunità importante per la sua carriera.

Quando gli è stato chiesto di un eventuale passaggio in prestito alla squadra nerazzurra, il manager ha preferito non entrare nei particolari, rispondendo: "Questo dovete chiederlo all'Inter".

Sembra che i dirigenti interisti siano intenzionati a proporre alla Sampdoria uno scambio di prestiti, con Audero che finirebbe in nerazzurro e Stankovic che andrebbe a vestire la maglia blucerchiata.

In questo modo il club milanese potrebbe, da un lato, avere come secondo portiere un calciatore esperto che conosce bene la Serie A, e dall'altro, dare l'opportunità a Stankovic di farsi le ossa da titolare in un campionato impegnativo come quello di Serie B.

La Sampdoria, però, preferirebbe vendere Audero a titolo definitivo.

Dunque, se si dovesse impostare con l'Inter una trattativa per un prestito, la compagine genovese preferirebbe farlo sulla base di un obbligo di riscatto. La valutazione dell'estremo difensore doriano ruoterebbe intorno agli 8 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere rivista al ribasso se fosse inserita una contropartita tecnica (Stankovic?).

L'Inter, inoltre, dovrebbe guardarsi le spalle dalla Lazio che starebbe anch'essa trattando Audero con la Sampdoria.

Bento obiettivo per il giugno del 2024

L'Inter starebbe guardando anche a Bento dell'Athletico Paranaense. Tuttavia, sembra che il portiere brasiliano (con passaporto italiano) possa diventare un obiettivo concreto nell'estate del 2024.

Questo perché, al momento, il club della città di Curitiba avrebbe chiesto almeno 10 milioni di euro per lasciar partire subito il suo estremo difensore.

Forte del gradimento di Bento, l'Inter, preferirebbe a questo punto virare su un altro vice-Sommer per la stagione 2023-2024 (potrebbe essere Audero) per poi lavorare fino alla prossima estate per imbastire una trattativa economicamente più sostenibile per arrivare a Bento. L'idea nerazzurra sarebbe quella di mettere sul piatto non più di 7 milioni di euro.